В Беларуси дело оппозиционеров Колесниковой и Знака поступило в суд

Мария Колесникова и Максим Знак обвиняются в заговоре с целью захвата власти и других преступлениях. Защита настаивает на отсутствии состава преступления по всем предъявленным обвинениям.

В Беларуси уголовное дело членов президиума Координационного совета (КС) оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака поступило в Минский областной суд, сообщил адвокат Знака Дмитрий Лаевский в своем Telegram-канале в понедельник, 5 июля. "Дата рассмотрения пока не известна. Готовимся к разбирательству", - проинформировал защитник.

При этом Лаевский подчеркнул отсутствие состава преступления по всем предъявленным оппозиционерам обвинениям. "Защитой с самого начала последовательно оспаривалось обвинение ввиду отсутствия составов каких-либо преступлений. Мы покажем в суде, что обвинение не имеет под собой никаких правовых оснований", - пообещал он.

Ранее Лаевский сообщил, что узнал о передаче дела его подзащитного в суд из интернета, поскольку прокуроры не посчитали необходимым уведомить его об этом. Адвокатутакже пока неизвестно, будет ли судебное разбирательство открытым.

Дело Колесниковой и Знака

Мария Колесникова была задержана 8 сентября 2020 года на белорусско-украинской границе. По версии белорусской погранслужбы, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. В то же время Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

Максим Знак был задержан 9 сентября, 18 сентября ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 УК Беларуси (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). В знак несогласия с обвинениями адвокат объявил голодовку и держал ее больше недели.

В мае Колесниковой и Знаку было предъявлено окончательное обвинение по нескольким статьям: их обвинили в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).

Массовые протесты после выборов президента

В Беларуси после 9 августа начались мирные акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. При подавлении протестных акций силовики проявляли крайнюю жестокость.

На фоне массовых протестов против итогов президентских выборов сторонники Тихановской создали Координационный совет, который призывает к широкому общественному диалогу, в том числе, о механизме проведения повторных президентских выборов. Власти Беларуси признали этот орган неконституционным.

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