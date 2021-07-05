Власти Беларуси закрыли корпункт "Еврорадио" в стране

Власти Беларуси закрыли корреспондентский пункт «Европейского радио» в стране. О соответствующем акте говорится на национальном правовом портале Беларуси.

Решение принял Совет министров страны 2 июля.

В августе прошлого года власти Беларуси заблокировали в стране сайт «Еврорадио» и десятки других ресурсов. Это произошло на фоне протестов, вспыхнувших после президентских выборов. Их победителем ЦИК Беларуси объявил Александра Лукашенко. Как утверждал избирком, его главная соперница Светлана Тихановская набрала на них лишь около 10%.

"Думаю, что закрытие корпункта Еврорадио в Беларуси — это составная часть ответа белорусских властей на санкции со стороны Евросоюза. Мы официально работали в Минске 11 лет. То, что корпункт закрывается именно сейчас, после введения "четвертого пакета" и секторальных санкций, это вряд ли совпадение.

Конечно, это повлияет на нашу работу. Но не остановит. Мы ждали такого поворота событий и готовились. Не могу сказать, что были до конца готовы, но план есть, и не один. Текста постановления еще не видели, сколько есть времени на то, чтобы "закрыться", и вообще как это будет — не знаю.

Конечно, очень жаль, что это происходит. Не буду геройствовать и говорить, что Еврорадио уходит в партизаны. Мы будем действовать согласно процедуре. И продолжать работать — у нас остаётся лицензия на вещание в Польше. И есть офис в Варшаве, который белорусские власти закрыть не могут",- заявил Павел Свердлов, главный редактор "Еврорадио".

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