Киев опроверг версию Лукашенко о поставках оружия в Беларусь

По словам главы украинского МИД, утверждения Лукашенко "о контрабанде оружия из Украины в Беларусь" не пройдут ни один фактчекинг.

Утверждения белорусского правителя Александра Лукашенко о поставках "огромного количества оружия" из Украины в Беларусь не соответствуют действительности. Об этом заявил в понедельник, 5 июля, в Киеве на пресс-конференции в рамках общенационального форума "Украина 30. Международная политика" украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Тут надо сохранять спокойствие и всегда понимать, что Александр Лукашенко - это человек, относительно которого надо делать тщательный фактчекинг", - подчеркнул Кулеба.

"Заявление его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один фактчекинг, потому что это просто не отвечает действительности по никаким параметрам, как и его заявление о том, что граница закрыта", - добавил Кулеба, имея в виду слова Лукашенко о перекрытии госграницы страны с Украиной.

Украинский МИД еще 2 июля эту информацию не подтвердил.

Кулеба добавил, что Киев не ищет конфликта, однако всегда будет жестко защищать свои интересы, если "кто-то попробует этот конфликт нам навязать".

МИД Украины: заявления Лукашенко направлены на запугивание жителей Беларуси

Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко говорил, что заявления Лукашенко направлены на запугивание жителей Беларуси, а также на позиционирование Украины как внешней угрозы Минску.

Киев никогда не вмешивался во внутренние дела Беларуси и не собирается этого делать в будущем, подчеркнул он.

Минск - о претензиях к руководству Германии

Ранее, 2 июля, белорусский правитель объявил о завершении в Беларуси некоей "масштабной антитеррористической операции" и пообещал, что по ее итогам предъявит претензии "к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии".

По его версии, в Беларуси "вскрыты спящие террористические ячейки", которые стремятся к "насильственной смене власти в день икс". Лукашенко утверждал, что эти "ячейки" координируют Литва, Польша, США, Украина и Германия.

Берлин отказался комментировать утверждения Лукашенко

Представители правительства ФРГ - Андреа Зассе (Andrea Sasse) из германского МИД и Мартина Фиц (Martina Fietz) из ведомства федерального канцлера - в тот же день отказались комментировать слова Лукашенко.

Международная изоляция Беларуси

МИД Беларуси 28 июня сообщил, что страна приостанавливает свое членство в программе ЕС "Восточное партнерство", а 30 июня в посольство ФРГ в Минске поступило требование белорусского министерства иностранных дел в течение четырех недель прекратить деятельность в стране Гёте-Института и Германской службы академических обменов (DAAD).

По мнению Юргена Хардта (Jürgen Hardt), депутата бундестага Германии от правящего Христианско-демократического союза (ХДС), это событие приведет к дальнейшей международной изоляции Беларуси.

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