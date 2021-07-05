Хакеры требуют 70 млн долларов после атаки на IT-фирму в США. Предполагается, что они из России

Deutsche Welle

Предполагаемые российские хакеры из группировки REvil, которую подозревают в массированной кибератаке на американскую IT-компанию Kaseya, потребовали выкуп в размере 70 млн долларов за разблокирование зашифрованных в результате взлома данных. Соответствующее требование обнародовано в блоке REvil в понедельник, 5 июля.

Эксперт по кибербезопасности из фирмы Recorded Future оценил требование как подлинное, отметив, что REvil ведет данный блог с 2020 года. В результате одной из крупнейших кибератак, совершенных с целью вымогательства, со второй половины дня 2 июля во всем мире заблокирована работа тысяч различных компаний. Группировка REvil взломала инструмент программного интерфейса VSA компании Kaseya и установила вредоносный апдейт, в результате которого пострадали тысячи клиентов этой американской фирмы: хакеры путем шифрования данных заблокировали целые системы бухгалтерского учета. От атаки REvil пострадали и компании в Европе. По данным Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI), в Германии заблокирована работа тысяч компьютеров. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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