От коронавируса скончался российский актер Владимир Меньшов

Народный артист РСФСР Владимир Меньшов скончался от последствий коронавируса на 82-м году жизни, сообщается на сайте Мосфильма, передает РИА "Новости".

"Мы потеряли нашего дорогого друга, <...> отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", — добавляется в тексте соболезнования.

О том, что режиссер заразился, стало известно 26 июня. При этом уточнялось, что болезнь протекает в легкой форме.

Дату прощания назовут позже. Источник рассказал РИА Новости, что местом захоронения станет Новодевичье кладбище.

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