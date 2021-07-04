В России впервые с начала января выявили более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

По данным оперштаба на 4 июля, в России выявлено 25 142 новых случая заражения коронавирусом. В последний раз такое количество заболевших за сутки регистрировали в начале января. Умерло 663 человека. В Москве выявлено 7624 новых случая — это больше, чем днем ранее (7446 случаев).

В последний раз более 25 тысяч новых случаев коронавируса выявляли 2 января 2021 года — тогда число зараженных достигло 25 938 человек.

Число умерших на 4 июля, по данным оперштаба, составляет 663 человека. Это меньше, чем накануне, когда был установлен максимум за все время пандемии — 697 человек.

Больше всего заболевших в Москве — 7624 человека. Это больше, чем днем ранее, когда было 7446 заболевших. По данным оперштаба, за сутки госпитализировано 1548 человек, скончались 111 человек. На ИВЛ находятся 732 человека. Это все еще близко к максимуму с начала лета, который был установлен накануне — по состоянию на 3 июля к ИВЛ были подключены 734 человека.

На втором месте по заболевшим Московская область (2696 человек), на третьем — Санкт-Петербург (1784 человека).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!