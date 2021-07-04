Президент США не исключил причастность России к новой кибератаке

Вашингтон пока не уверен, что за кибератакой, затронувшей сотни компаний, не стоит Москва, заявил Джозеф Байден. Эксперты допускают причастность группировки русскоязычных хакеров REvil.

Президент США Джозеф Байден допускает причастность России к новой масштабной кибератаке, от которой пострадали около 200 американских компаний. "Первоначально считалось, что это не российские власти, но мы в этом еще не уверены", - заявил глава Белого дома журналистам во время посещения штата Мичиган в субботу, 3 июля. Вашингтон отреагирует, если будет установлено, что за действиями хакеров стоит Москва, указал Байден. Глава государства поручил спецслужбам провести расследование.

Компьютеры пострадавших фирм заблокированы вирусом-вымогателем

Объектом новой кибератаки 1 июля стала IT-фирма Kaseya из Флориды. В результате только в Соединенных Штатах пострадали не менее 200 компаний, использующих ее программное обеспечение, а во всем мире взлом мог повлиять на деятельность около 1000 предприятий. Жертвами киберпреступников стали и несколько сетей супермаркетов Швеции, также пользующихся услугами Kaseya. Компания ESET заявила, что от действий злоумышленников пострадали фирмы как минимум в 17 странах.

Компьютеры этих компаний оказались заблокированы при помощи вируса-вымогателя. Представители фирмы Huntress Labs Inc., специализирующейся на обеспечении компьютерной безопасности, допускают, что за атаками киберпреступников может стоять русскоязычная группировка под названием REvil.

Байден и Путин в Женеве говорили о кибербезопасности

Президенты США и РФ Джозеф Байден и Владимир Путин провели переговоры в Женеве 16 июня. Среди прочего, участники встречи затронули тему кибербезопасности. Глава Белого дома предупредил российского коллегу о последствиях в случае продолжения нападений хакеров, действующих, по подозрению Вашингтона, с территории РФ. Саммит не привел к резкому повороту в российско-американских отношениях.

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