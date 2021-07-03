Сотрудник спецслужбы ФРГ мог помочь в подготовке покушения на чеченского оппозиционера

Прокуратура ФРГ выясняет, разглашал ли сотрудник Ведомства по охране конституции секретные сведения, которые могли быть использованы для покушения на Мохмада Абдурахманова.

Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ ведет расследование против сотрудника Ведомства по охране конституции ФРГ (BfV) в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания по подозрению в разглашении секретных сведений в 2020 году. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщается на сайте министерства внутренних дел этой федеральной земли.

Как уточняется в сообщении, министерство предоставит в ходе расследования всю необходимую поддержку, а подозреваемый сотрудник отправлен в досрочный отпуск в связи с презумпцией невиновности.

Дело о покушении на чеченского оппозиционера

По данным немецкого издания Der Spiegel и медиакомпании MDR, в июне у подозреваемого были проведены обыски в его служебных и частных помещениях. Хотя имени его не называется, но из источников в органах безопасности журналистам стало известно, что речь может идти о сотруднике - бывшем кураторе секретного осведомителя BfV Валида Д., который находится в предварительном заключении с конца 2020 года по подозрению в государственном терроризме.

Чеченец Валид Дадакаев подозревается в Германии в подготовке покушения на Мохмада (Мухаммада) Абдурахманова - брата известного блогера и критика Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманова. Следствие полагает, что Дадакаев обратился с заказом на убийство к потенциальному киллеру Тамерлану Аурбиеву, но тот 17 декабря 2020 года рассказал о готовящемся покушении самому Мохмаду Абдурахманову. Сейчас Аурбиев находится под защитой полиции.

А сотрудника BfV подозревают в том, что он сообщил Дадакаеву адрес проживания Абдурахманова в Германии. При обыске у Дадакаева обнаружили пистолет Макарова с глушителем, из которого планировалось застрелить чеченского оппозиционера, пишет Der Spiegel. После попытки покушения на убийство Мохмад Абдурахманов получил дополнительную защиту от немецкого государства.

Покушение на Тумсо Абдурахманова

В апреле суд в Швеции осудил на 12 лет лишения свободы россиянина, признанного виновным в покушении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в городе Евле в феврале 2020 года. Тогда он проник в квартиру блогера, пока тот спал, и начал бить его молотком по голове. Абдурахманов сумел отобрать у нападавшего молоток и вызвать полицию. Тумсо Абдурахманов уехал из России в 2015 году, объяснив это конфликтом с родственниками главы Чечни Рамзана Кадырова.

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