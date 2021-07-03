В России вновь задержана Вероника Никульшина из Pussy Riot

Активистку и телеведущую задерживали восемь полицейских под предлогом того, что у нее не в порядке документы. Позже в ОВД Никульшину обвинили в неповиновении сотрудникам полиции.

Всего через день после выхода из спецприемника, где она отбывала 15 суток ареста, вновь задержана участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщил "Открытым медиа" адвокат Мансур Гильманов.

Задерживали Никульшину в Подмосковье сразу восемь сотрудников полиции 2-го специального полка, сославшись на то, что у нее не в порядке документы. Этот полк специализируется на обеспечении общественного порядка во время публичных мероприятий и задержаниях их участников, уточняет "ОВД-Инфо".

Вместе с Никульшиной был задержан ее друг, художник Роман Дуров, около полуночи они были доставлены в ОВД "Дорогомилово". Ночью к задержанным пустили адвокатов, после чего стало известно, что на них составлен протокол о неповиновении сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП). Суд над Никульшиной и Дуровым должен состояться утром 3 июля.

Задержания и аресты участников Pussy Riot

Это уже четвертое задержание Никульшиной за последние два месяца. 7 мая она была задержана и обвинена в неповиновении полицейским. Затем Никульшину задержали 12 июня во время съемок документального фильма, но вскоре отпустили. 17 июня она была арестована на 15 суток также по обвинению в неповиновении полиции.

Как отмечают "Открытые медиа", сейчас под арестом находятся все остальные члены группы Pussy Riot, пребывающие в РФ, в их числе Мария Алехина, муниципальный депутат Люся Штейн, Александр Софеев, а также другие участники.

Акции на ЧМ-2018 и в день рождения Путина

Вероника Никульшина получила известность после акции на финале ЧМ по футболу 2018 года в Москве. Во время матча она вместе с Петром Верзиловым и еще двумя участницами Pussy Riot выбежала на поле стадиона в полицейской форме. Акцией "Милиционер вступает в игру" активисты хотели привлечь внимание к проблеме политзаключенных в России. Все четверо были задержаны и провели 16 суток под арестом.

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