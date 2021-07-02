Военнослужащие НАТО оставили авиабазу Баграм в Афганистане

Главная авиабаза НАТО, откуда в течение 20 лет начинались многочисленные воздушные атаки против талибов и других исламистских группировок, переходит под контроль афганских сил безопасности.

В рамка вывода войск НАТО из Афганистана военнослужащие Североатлантического альянса оставили авиабазу Баграм, расположенную в 65 километрах к северу от Кабула. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает агентство Reuters.

Главная авиабаза НАТО, откуда в течение 20 лет после начала антитеррористической операции США в Афганистане осуществлялись многочисленные операции ВВС против талибов и других исламистских группировок, переходит под контроль местных сил безопасности.

Талибы приветствовали уход НАТО из Баграма

Радикальное исламистское движение "Талибан" приветствовало вывод оставшихся американских солдат и их союзников по НАТО с военной базы Баграм. Как заявил агентству AFP официальный представитель талибов Забихулла Муджахед, полный вывод войск международной коалиции из Афганистана "откроет путь для того, чтобы афганцы могли сами решать свое будущее".

Вывод войск из Афганистана

Ранее президент США Джо Байден объявил, что в рамках мирного соглашения с талибами американские войска вернутся на родину не позднее 11 сентября 2021 года - 20-й годовщины терактов в Соединенных Штатах. Между тем с начала вывода сил НАТО 1 мая талибы, по данным афганских властей, взяли под контроль до 40 процентов территории страны. В американской разведке не исключают, что после ухода сил коалиции Афганистан может снова погрузиться в хаос и насилие гражданской войны, а признанный мировым сообществом президент страны Ашраф Гани будет свергнут в течение полугода.

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