Мэру Риги запретили въезд в Россию из-за замены флага РФ в ходе ЧМ по хоккею

Мартиньш Стакис, реагируя на решение Москвы, обнародованное Марией Захаровой, отметил, что ему "и в Риге есть чем заняться".

Мэр Риги Мартиньш Стакис внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию. Об этом сообщила на брифинге в четверг, 1 июля, представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее версии, "рижскому градоначальнику, наверное, следовало бы заниматься не политическим хулиганством, а подумать о развитии торгово-экономических связей с российскими регионами". Такие связи, как считает Захарова, дали бы "реальную выгоду" не одному человеку "для набора ... очков", которые Москва считает "русофобскими", а - всем жителям страны.

Флаг РФ был заменен на флаг с символикой ОКР

В мае Мартиньш Стакис снял российский флаг, который вместе с остальными был размещен в центре Риги во время чемпионата мира по хоккею, и заменил его на другой - с символикой Олимпийского комитета России (ОКР).

Кроме того, градоначальник вместе с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом заменили государственный красно-зеленый флаг Беларуси в центре латвийской столицы на бело-красно-белый, ставший символом протестов против режима белорусского правителя Александра Лукашенко. "Флаг, который символизирует режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли!" - написал Стакис в Twitter.

Мэр Стакис: Мне и в Риге есть чем заняться

Комментируя решение Захаровой, мэр Риги отметил: "Мне и в Риге есть чем заняться, и я не планирую поездки в Россию". При этом градоначальник отметил, что получает "десятки тысяч посланий поддержки от свободолюбивых людей как в Беларуси, так и в России" - и поддерживает их.

Чемпионат мира по хоккею проходил в Латвии с 21 мая по 6 июня. Изначально турнир должен был состояться в Риге и Минске, но после президентских выборов в Беларуси начала звучать критика. Правительство Латвии в письме Международная федерация хоккея (IIHF) заявило, что не будет устраивать турнир вместе с Беларусью из-за жесткого подавления протестов оппозиции. В январе, после визита в Минск, IIHF лишила Беларусь права проведения ЧМ из соображений безопасности.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!