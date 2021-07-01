Посла Чехии вызвали в МИД России из-за требования компенсации за взрывы во Врбетице

Посла Чехии Витезслава Пивоньку вызвали в МИД России после того, как власти Чехии потребовали от России 650 миллионов крон (30,4 миллиона долларов) компенсации за взрывы на складах боеприпасов во Врбетице. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона считает требования Чехии неприемлемыми. Захарова заявила, что дипломатия в данном случае «подменяется литературными жанрами — это швейковщина в чистом виде» (цитата по РИА Новости).

«Сюжет со взрывами во Врбетице и некими претензиями чешской стороны все больше напоминают рассказы о бравом солдате Швейке... Абсолютно та же самая фантасмагория, абсурд <...>, иногда переходящие границы, которые отделяют здравый смысл и абсурд», — сказала Захарова.

28 июня газета Mlada fronta Dnes сообщила, что заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту с требованием возместить ущерб за взрывы во Врбетице. Согласно законопроекту о распределении компенсации, 350 миллионов крон должны получить муниципалитеты и области Чехии, еще 300 миллионов крон — отдельные местные жители.

В апреле власти Чехии заявили о возможной причастности к взрывам во Врбетице в 2014 году предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова. Чехия объявила их в розыск и выслала 18 российских дипломатов, подозреваемых в работе на российские спецслужбы.

Россия после этого выслала 20 чешских дипломатов и включила Чехию в список «недружественных стран».

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