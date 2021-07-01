Словения переняла председательство в ЕС

Председательский пост Совета Евросоюза заняла по ротации Словения, сменив Португалию.

Словения переняла председательство в ЕС от Португалии. Любляна в четверг, 1 июля, возглавила по ротации Совет Евросоюза (СЕ).

В связи с этим событием председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в сопровождении нескольких членов ЕК направились в Любляну.

Страна-председатель ЕС оказывает решающее влияние на приоритеты Брюсселя и график принятия решений государствами-членами сообщества.

Брюссель критикует правительство Янеза Янша

В последнее время правительство премьер-министра Янеза Янша неоднократно подвергалось критике со стороны Брюсселя. Одним из поводов для этого стала приостановка властями финансирования единственного в стране информационного агентства - Словенского агентства печати (Slovenska Tiskovna Agencija, STA).

В Брюсселе недовольны и тем, что Словения не спешит направлять своих следователей в Единую европейскую прокуратуру (European Public Prosecutor's Office, EPPO), которая приступила к работе 1 июня. В ее задачи входит выявление и привлечение к ответственности виновных в мошенничестве с субсидиями, растрате и коррупции, отмывании денег или незаконном присвоении средств ЕС. Кроме того, этот она должна бороться против трансграничного мошенничества с НДС. Прокуратура сможет проводить собственные расследования на национальном уровне, выдавать ордера на арест и предъявлять обвинения.

Наконец, ряд экспертов в Брюсселе критикуют идеологическую близость позиций словенского премьер-министра Янеза Янша и главы правительства Венгрии Виктора Орбана, которого в Евросоюзе активно подвергают критике за нарушение фундаментальных европейских ценностей.

Председательство Португалии проходило под девизом "время - действовать"

Председательство Португалии в ЕС проходило под девизом: "Время действовать - за справедливое, зеленое и цифровое восстановление". В течение шести месяцев на повестке доминировали темы, связанные с преодолением последствий пандемии и распределением средств из принятого годом ранее пакета помощи европейскому сообществу объемом в 750 миллиардов евро. Кроме того, в фокусе внимания оставалась кампания вакцинации.

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