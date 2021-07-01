Лукашенко: Москва пообещала Минску экономическую помощь

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили "санкционное давление" на Беларусь. Минск не сообщил объем новой финансовой поддержки из Москвы.

Белорусский правитель Александр Лукашенко сообщил, что Москва пообещала Минску "экономическую помощь" на фоне санкций со стороны ЕС. Лукашенко и президент РФ Владимир Путин в четверг, 1 июля, приняли участие в пленарном заседании VIII форума регионов Беларуси и России. В связи с пандемией мероприятие проходило по видеосвязи.

По словам Лукашенко, перед заседанием у него с Путиным состоялся телефонный разговор, в ходе которого стороны "актуализировали" некоторые "экономические вопросы". О какого рода финансовой поддержке шла речь и каковы ее возможные объемы, белорусский правитель не уточнил.

"Владимир Владимирович, спасибо за то, что вы еще раз, публично уже, поддержали в непростой период Беларусь", - заявил он. Внимание в ходе беседы было уделено "проблематике продолжающегося санкционного давления на республику", в свою очередь констатировали в Кремле.

Санкции ЕС против режима Лукашенко

Евросоюз 24 июня одобрил новые экономические санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Брюссель, в частности, запретил импортировать из этой страны нефтепродукты и калийные удобрения. Кроме того, штрафные меры не разрешают физическим и юридическим лицам из ЕС продавать, поставлять либо передавать продукцию, предназначенную для производства табачных изделий. Евросоюз ввел ограничения и на доступ к своим рынкам капитала. Запрещено предоставлять белорусским правительству и государственным учреждениям и организациям услуги страхования. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) прекратит любое финансирование проектов в государственном секторе Беларуси.

В заявлении пресс-службы Совета ЕС отмечалось, что Брюссель ввел новые санкции в ответ на "эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси, насильственные репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и последующее задержание журналиста Романа Протасевича и Софьи Сапеги".

Беларусь приостановила участие в "Восточном партнерстве"

МИД Беларуси 28 июня сообщил, что Минск приостанавливает участие в инициативе Европейского Союза "Восточное партнерство" - в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений. Беларусь также запретила въезд на свою территорию "представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер", и заявила, что продолжит выработку иных ответных мер, в том числе экономических.

Реагируя на решение режима Александра Лукашенко, один из лидеров белорусской оппозиции - Светлана Тихановская - сообщила, что представители ее команды и демократических сил продолжат работать с европейскими партнерами.

Гёте-Институт и DAAD на время прекратили работу в Беларуси

Министерство иностранных дел ФРГ 30 июня заявило о приостановке работы в Беларуси Гёте-Института и Германской службы академических обменов (DAAD). Решение принято после соответствующего требования властей в Минске, говорилось в сообщении.

"Мы очень сожалеем о желании белорусского правительства и надеемся, что в будущем сможем продолжить работу в Беларуси", - подчеркнул генеральный секретарь Гёте-Института Йоханнес Эберт (Johannes Ebert). По его словам, организация была активна в Минске на протяжении 27 лет. Эберт напомнил, что НПО "может свободно осуществлять свою детальность в 157 институтах по всему миру".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!