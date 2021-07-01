Путин подписал спорный закон о запрете сравнения СССР с Третьим рейхом

Президент РФ утвердил поправки к закону, запрещающие отрицать "решающую роль советского народа в победе над фашизмом" и отождествлять действия СССР с нацистской Германией.

В России окончательно утверждены поправки к закону "Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", которые запрещают отрицать "решающую роль советского народа в победе над фашизмом", а также отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Соответствующий законопроект в четверг, 1 июля, подписал президент РФ Владимир Путин.

Поправки рекомендовал подготовить сам Путин в январе по итогам заседания Совета по культуре и искусству. Ответственным был назначен спикер Государственной думы Вячеслав Володин, а сроком исполнения поручения указано 1 июля. 25 мая законопроект приняла Госдума в первом чтении, 9 июня - в третьем, окончательном чтении.

Ужесточение мер по итогам заседания комитета по культуре

Новый закон запрещает "публично отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования и военнослужащих Советского Союза с целями, решениями и действиями представителей Третьего рейха". Ограничения распространяются на публичные выступления, публичную демонстрацию произведений, а также текстов, размещаемых в СМИ и интернете.

В октябре 2020 года на заседании Совета по культуре и искусству был поднят вопрос об ужесточении законодательных мер, направленных на запрет отождествления действий СССР и нацистской Германии. С этим предложением выступила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. В мае того же года депутат Думы Алексей Журавлев предложил запретить приравнивание идеологии СССР к нацизму.

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