В России признаны нежелательными "Фонд Ходорковского" и еще три иностранных НПО

Деятельность Фонда Ходорковского и двух других связанных с экс-главой ЮКОСа фондов, а также французской НПО "Европейский выбор" угрожают госбезопасности, заявила Генпрокуратура РФ.

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательными три иностранные неправительственные организации. В данный перечень включены британские образовательные НПО Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского"), Future of Russia Foundation (Фонд "Будущее России") и Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд"), а также французская European Choice ("Европейский выбор"), заявило ведомство в Москве в среду, 30 июня.

По мнению Генпрокуратуры, деятельность этих организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". "Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации и обнародования", - говорится далее в заявлении.

Тем самым в списке нежелательных организаций в РФ числятся 40 НПО.

Три организации связаны с Ходорковским

"Фонд Ходорковского" был создан в 2004 году при участии экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, он поддерживает различные образовательные проекты. Его дочерняя организация "Оксфордский российский фонд" основана в 2005 году, ее целью является содействие развитию образования в России и Великобритании. В частности, фонд предоставлял стипендии старшекурсникам в 20 российских университетах.

Фонд "Будущее России" создан в 2002 году на пожертвованияХодорковского и занимается образовательными проектами в России и Восточной Европе, а также продвигает русскую культуру в Великобритании. Организация "Европейский выбор" занимается образовательными программами.

"Открытая Россия" прекратило деятельность

В конце мая прекратила деятельность еще одна связанная с Ходорковским организация - движение "Открытая Россия". Его исполнительный директор Андрей Пивоваров заявил о закрытии всех региональных отделений и исключении из организации всех членов "во избежание возможного преследования". "Госдума готовится ужесточить статью 284.1 УК РФ (о деятельности на территории России организации, признанной "нежелательной". - Ред. ), а нам не нужны новые штрафы и уголовные дела, и мы хотим защитить наших сторонников", - указал он.

31 мая при попытке улететь из России был задержан сам Пивоваров. Его вывели из самолета в аэропорту Санкт-Петербурга и этапировали в Краснодар, где против него возбуждено уголовное дело. В начале июня Первомайский районный суд Краснодара арестовал его на два месяца до 31 июля.

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