"Прямая линия" Владимира Путина: о чем говорил президент России

Во время первой за два года "прямой линии" с президентом РФ Путин призвал россиян привиться, рассказал о причине роста цен и передаче власти в России.

Пандемия коронавируса и перспективы обязательной вакцинации в России, высокие цены на продукты и проблемы социальной сферы стали основными темами первого за два года общения президента РФ Владимира Путина с гражданами, состоявшегося в среду, 30 июня. Главные вопросы из сферы внешней политики касались Украины и инцидента с британским эсминцем Defender на фоне международных военных учений Sea Breeze-2021 в Черном море.

Ситуация с вакцинацией населения в России стала темой, открывшей "прямую линию". При этом Путин призвал россиян слушать специалистов и делать прививки, добавив, что сам он привился российским препаратом "Спутник V". Что касается обязательной вакцинации для определенных категорий граждан, то ее губернаторы могут вводить, чтобы избежать локдауна, указал Путин.

Инфляция и социальные проблемы в России

Другой объемный блок вопросов, на которые глава российского государства ответил в ходе "прямой линии", был связан с социальными проблемами населения. Как и в предыдущие годы, граждане массово обращались к президенту из-за аварийного состояния школ и детсадов, проблем с оформлением социальных пособий, мусорных свалок в жилых районах, отсутствие в их домах газового отопления и чистой воды, а также роста цен. Как и в предыдущие годы, Путин обещал со всеми этими проблемами "разобраться".

Коснувшись ситуации с инфляцией, Путин признал, что в 2021 году ее показатели превысят запланированный уровень в 4%. Однако, по словам президента, она "может не превысить 5%". По данным Росстата, к 21 июня инфляция в России составила 3,9%, а годовая инфляция в стране к этому дню достигла 6,2%.

Вопрос о передаче власти в России

Отвечая на вопрос о том, есть ли у него на примете политик, которому он мог бы передать власть также, как более 20 лет назад самому Путину передал власть Ельцин, действующий президент РФ заявил: "Борис Николаевич Ельцин не передавал мне власть". По российскому законодательству руководство страной переходит к председателю правительства в случае, если президент слагает с себя полномочия. Именно такая ситуация возникла в России в начале 2000 года, сказал Путин.

Ранее, в конце 2019 года, экс-руководитель администрации президента РФ Валентин Юмашев заявил в одном из интервью, что Борис Ельцин стал воспринимать Путина в качестве своего преемника уже с 1998 года, когда последний был назначен на должность первого замглавы администрации президента, а сам Ельцин специально ушел в отставку за полгода до выборов, чтобы дать Путину "фору против Примакова и Лужкова" (тогдашний экс-премьер-министр РФ Евгений Примаков и мэр Москвы Юрий Лужков. - Ред.).

Во время "прямой линии" Путин не назвал прямо имя человека, которого он хотел бы видеть на посту президента после своего ухода, однако обещал, что это имя он назовет позже. "Конечно, подойдет время и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша родина", - сказал Путин.

Путин об Украине

Вскоре после начала "прямой линии" прозвучал и первый вопрос по Украине. Обратившийся к президенту хотел знать, почему она не попала в список недружественных по отношению к России стран. Отвечая на этот вопрос, Путин заявил, что сам он не считает украинский народ недружественным. Более того, с точки зрения Путина, украинцы и россияне - "это единое целое", а "недружественным" на данный момент, по словам президента РФ, является украинское руководство. Иначе сложно объяснить закон, по которому русский народ объявляется в Украине некоренным, заявил Путин.

21 июня бывший эксперт Совета Европы Франческо Палермо пояснил в интервью DW, что национальные группы из русских, белорусов и молдаван, проживающих на территории Украины, "никоим образом не являются коренными народами", но составляют национальные меньшинства. В частности, потому, что одним из признакков коренных народов является отсутствие у них государственного образования за пределами страны.

Путин о деле Медведчука

Продолжая украинскую тематику во время "прямой линии" 30 июня, Владимир Путин заявил, что сегодня в Украине "принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные". В качестве примера такого решения Путин назвал домашний арест депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. В Украине его подозревают в госизмене. В то же время ряд международных СМИ обращают внимание на его близость к российскому президенту и называют Медведчука в своих публикациях "кумом Путина".

Путин о британском эсминце Defender и Третьей мировой

Комментируя международные военные учения Sea Breeze-2021, которые стартовали на черноморском побережье Украины 28 июня, Путин заявил, что его очень волнует "начало военного освоения украинской территории".

В то же время он отметил, что не верит в перспективу Третьей мировой войны.

Так, комментируя инцидент с британским эcминцем Defender, который также принимал участие в учениях Sea Breeze-2021, и в сторону которого российские военные открыли предупредительный огонь, посчитав, что он вторгся в территориальные воды РФ, Путин заявил, что ему трудно представить себе, что мир встал бы на грань Третьей мировой войны, "даже если бы мы (Россия. - Ред.) потопили этот корабль".

Ситуацию с эсминцем Defender Путин назвал "провокацией", в которой участвовали не только британцы, но и американцы.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон указал, что эсминец Defender, появление которого вблизи аннексированного Россией Крыма привело к инциденту со стрельбой, защищал ценности страны, придерживаясь международно признанных правил морской навигации.

"Мы не признаем аннексию Крыма Россией - она была незаконна. Это украинские воды, и было совершенно правильно использовать их на пути из пункта А в пункт Б", - подчеркнул в этой связи британский премьер-министр.

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