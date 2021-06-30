В США хотят запретить продажу билетов на рейсы в Беларусь

Минтранс США предложил ограничить авиасообщение с Беларусью в свете принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. Такая мера - в интересах внешней политики Вашингтона, отметил Госдепартамент.

Министерство транспорта США предлагает запретить продажу билетов на пассажирские рейсы между Соединенными Штатами и Беларусью, в том числе и те, которые осуществляются с пересадками. Соответствующее заявление появилось во вторник, 29 июня, на сайте министерства.

Ограничение рейсов между США и Беларусью соответствует интересам внешней политики Вашингтона в свете принудительной посадки рейса Ryanair в Минске, отметили в Госдепартаменте. Общественное обсуждение этого предложения предлагается провести до 1 июля.

Посадка самолета Ryanair и задержание Протасевича и Сапеги

Белорусские власти 23 мая принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлиться в Минске после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшемся ложным. После посадки самолета бомбы на борту обнаружено не было, однако были задержаны два пассажира - Роман Протасевич и его спутница, гражданка России София Сапега.

Инцидент с лайнером стал одной из главных тем саммита Евросоюза в Брюсселе 24 мая. 5 июня ЕС ввел санкции в отношении государственных белорусских авиакомпаний. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Совет ЕС призвал также европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси. Свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний закрыли и другие страны, в частности, Украина и Япония.

25 июня стало известно, что Протасевич и Сапега переведены под домашний арест. По данным министерства коммуникаций и транспорта Литвы, Международная организация гражданской авиации продлила расследование обстоятельств инцидента с лайнером Ryanair.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!