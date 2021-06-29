"Похоже на ошибку". Минобороны Британии извинилось за потерю секретных документов о "Дефендере"

Правительство Великобритании проводит тщательное расследование утери секретных документов министерства обороны страны, в которых в числе прочего обсуждалось плавание эсминца "Дефендер" около побережья Крыма и стратегия британской армии в Афганистане. Об этом сообщает BBC.

В воскресенье Би-би-си сообщила, что один из жителей графства Кент нашел на автобусной остановке пачку промокших от дождя секретных бумаг. Он передал свою находку Би-би-си, журналисты которой частично рассказали об их содержании.

В одном пакете документов обсуждается, в частности, вероятная реакция России на проход эсминца через воды вблизи побережья Крыма. Это место Россия считает своими территориальными водами, что не признается большинством государств мира, в том числе Великобританией, считающей эти воды украинскими. Россия аннексировала Крым в 2014 году.

Другая часть документов содержит обсуждение плана возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после завершения там операции НАТО под руководством США.

В понедельник заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин заявил депутатам парламента, что в произошедшем, по всей вероятности, виновен высокопоставленный сотрудник правительства, который временно лишен доступа к секретным материалам.

"Мне очень жаль"



"На прошлой неделе высокопоставленный сотрудник потерял засекреченные документы министерства обороны. Этот сотрудник сам сообщил об этом, — заявил Куин в Палате общин. — Похоже, что это было сделано по ошибке. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования, но это похоже на ошибку, допущенную этим человеком".

"Мне очень жаль, что такой инцидент имел место, его расследование будет проведено самым тщательным образом", — добавил замминистра.

Он признал, что на части документов значился гриф "секретно, только для прочтения британскими сотрудниками" ("Secret UK Eyes Only").

Куин также сообщил, что пакет документов уже возвращен правительству, и теперь его сотрудники проверяют, все ли утерянные бумаги оказались на месте.

По словам чиновника, во время расследования будут также изучаться обстоятельства, при которых содержание документов оказалось опубликовано, и то, каким образом власти отреагировали на инцидент. Кроме того, пересмотрят и общий порядок обращения с секретными сведениями.

Депутаты спросили заместителя министра, намерены ли власти расследовать возможное нарушение сотрудниками Би-би-си законов о защите государственной тайны при публикации секретных сведений. "В идеальном мире, где соблюдаются все правила, такие документы не должны были попасть туда, где они оказались. Так что совершенно очевидно, что первоначальная ошибка именно в этом", — ответил Куин.

Что было в наиболее секретных бумагах



Он добавил, что в подобных случаях люди должны передавать свои находки полиции. "Хотя, разумеется, я бы предпочел, чтобы Би-би-си их сразу нам отдала и о них не рассказывала, у них тоже есть своя работа. И я признаю, что они вели себя ответственно и вернули документы в министерство", — сказал чиновник.

В своих сообщениях о находке Би-би-си не рассказывала в подробностях о документах с самым секретным грифом, чтобы не подвергать опасности сотрудников, работающих в Афганистане. Однако корреспондент корпорации в общих чертах объяснил, каких вопросов касались эти бумаги.

В одном из документов были изложены совершенно секретные рекомендации относительно военного присутствия Великобритании в Афганистане после вывода из этой страны большинства военнослужащих НАТО. В частности, в нем говорилось об ответе Британии на просьбу США о содействии в ряде областей, в том числе вопрос о работе британских спецназовцев после завершения отвода.

Во время дискуссии в парламенте один из депутатов выразил сожаление, что Би-би-си решила предать огласке документы, а не сразу передать их полиции.

Куин отметил, что расследование инцидента не должно занять много времени и его результаты могут появиться уже в течение недели. В ответ на вопрос, сообщила ли Великобритания об утечке своим союзникам, Куин сказал: "Разумеется, мы проинформировали об этом Соединенные Штаты".

Промокшая пачка документов, всего почти 50 страниц, была обнаружена за автобусной остановкой в Кенте рано утром во вторник, то есть накануне инцидента в Черном море. Нашедший ее человек, пожелавший остаться неизвестным, связался с Би-би-си, когда осознал деликатный характер содержания найденных бумаг.

Документы, относящиеся к эсминцу "Дефендер", показывают, что миссия, описанная минобороны как "мирный проход через украинские территориальные воды", с зачехленной корабельной артиллерией и корабельным вертолетом в ангаре, была проведена в ожидании, что Россия может ответить агрессивно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем "Фейсбуке" ответила на инцидент так: "На деле Лондон продемонстрировал очередную провокацию и порцию вранья для ее прикрытия. Агенты 007 уже не те. А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны "русские хакеры", если есть британские автобусные остановки?"

Стоит отметить, что материалы, относящиеся к операции в Черном море, были помечены как "официально конфиденциальные", что означает относительно низкий уровень секретности.

Но среди обнаруженных в Кенте бумаг были и засекреченные материалы, с пометкой "Secret UK Eyes Only", касающиеся военного присутствия Великобритании в Афганистане после завершения там операции НАТО.

Анализ: почему выносили "розовые" бумаги



Пол Адамс, дипломатический корреспондент Би-би-си

Депутаты, разумеется, озабочены — и в некоторых случаях разгневаны потерей настолько чувствительных документов. Один из них даже заявил, что виновного высокопоставленного сотрудника министерства обороны следует выгнать с работы, поскольку его действия поставили британских военнослужащих в опасное положение.

Очевидно, что это серьезная утечка. Некоторые документы имели гриф "секретно", а многие были напечатаны на розовой бумаге — такие материалы можно выносить из здания министерства обороны только в исключительных обстоятельствах и по строго определенным правилам.

Расследование, которое будет проводить постоянный замминистра обороны и в котором будет участвовать военная полиция, направлено на то, чтобы выяснить, насколько эти правила соблюдались. И, возможно, следует ли их поменять.

Бывший высокопоставленный сотрудник правительства в области безопасности сказал Би-би-си, что вынос розовых документов — это самый вопиющий аспект всей истории. При этом он отметил, что чиновники работают в условиях крайне высокого давления и для них необходимо обеспечить процедуру безопасной работы из дома.

Теневой министр обороны Джон Хили спросил, есть ли опасность, что причиной потери документов мог стать шпионаж. В ответ замминистра Джереми Куин сказал, что виновный чиновник сам сообщил о произошедшем сразу же, как только понял, что бумаги пропали.

Би-би-си, подготовившая репортаж об инциденте, может с определенной долей уверенности заключить, что эта история — не о шпионаже.

Но она вызывает огромные опасения. Особенно чувствительными были документы, связанные с британским присутствием в Афганистане в ближайшие месяцы и касающиеся возможного сотрудничества британских военных с американцами.

По сведениям Би-би-си, потеря бумаг стала предметом нескольких консультаций с чиновниками в Вашингтоне.

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