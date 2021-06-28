Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство"

Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС. "Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений", - говорится в распространенном сегодня заявлении МИД Беларуси.

В МИД Беларуси 28 июня вызвали главу Представительства ЕС в Беларуси Дирка Шубеля "в связи с введенными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси".

В ходе встречи представителю ЕС была доведена информация "о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам".

Беларусь также отзывает своего постоянного представителя при ЕС в Минск для консультаций. Главе Представительства ЕС в Беларуси Дирку Шубелю также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций.

"С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью", - заявил белоруски МИД.

В сообщении также говорится, что "в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер".

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