Филиппа Киркорова вычеркнули из "черного списка" СБУ Украины

Филипп Киркоров был внесен в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, 24 июня. По данным СМИ, основанием для этого тогда стали его "пропагандистские концерты".

Имя российского певца Филиппа Киркорова было удалено из списка лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины (так называемого "черного списка" СБУ). Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщает Министерство культуры Украины.

"Вследствие нового письма Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова в предварительный перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, Минкульт исключает Киркорова из этого списка", - указывается в пресс-релизе министерства.

При этом Минкульт подчеркивает, что ни причин включения иностранных лиц в список угрожающих национальной безопасности Украины, ни причин исключения их из этого списка СБУ министерству культуры не сообщает.

За что Киркоров попал в "черный список" СБУ

24 июня стало известно о том, что Филипп Киркоров был внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Сделано это было по запросу СБУ, направленному в Минкульт Украины 11 июня. Как писало тогда информагентство "Українські Новини" со ссылкой на пресс-службу СБУ, основанием для этого шага стали "неоднократные пропагандистские концерты и заявления Филиппа Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что аннексированный полуостров - это часть России".

После внесения Киркорова в "черный список" СБУ в Украине должны были перестать показывать телепередачи с участием российского артиста.

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