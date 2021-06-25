В России второй день подряд выявили более 20 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

Телеканал "Дождь"

Koronavirusas Rusijoje Foto: Itar-Tass / Scanpix

В России за сутки выявили 20 тысяч 393 новых случая коронавируса, сообщили в оперативном штабе. Более 20 тысяч новых заболевших фиксируются второй день подряд.

В Москве заболели 7916 человек, в Московской области — 2436, в Санкт-Петербурге — 1194. Накануне в России впервые с января зафиксировали более 20 тысяч новых заболевших. Смертность от коронавируса в Москве и Петербурге несколько дней подряд бьет рекорды — в столице за последние сутки умерли 98 человек, это самое большое число за все время пандемии. С начала июня в России наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом, связанный с распространением более заразного штамма, который тяжелее переносится. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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