Зеленский допустил проведение референдума о расторжении отношений с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может назначить референдум о расторжении отношений с Донбассом, если их не получится урегулировать в Нормандском формате. Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейчук на телеканале «1+1», его слова приводит «Интерфакс».

«Те, кто предлагают, например, стену, как план „Б“, или план „С“ — неважно, стену в любом формате... Стена — это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должно принимать народ Украины», — сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что хочет найти с президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным новый формат по урегулированию ситуации в Донбассе. «Минские соглашения» украинский президент назвал «изначально еле живым» документом.

К варианту с референдумом по Донбассу украинские власти могут прибегнуть, если переговоры с Россией в Нормандском формате или с участием США не приведут к результатам, пояснил Зеленский.

Президент Украины также сказал, что его администрация обсуждает с Кремлем подготовку встречи с Владимиром Путиным.

Перед саммитом Владимира Путина с Джо Байденом в Женеве Зеленский предложил президенту США встретиться «в любой момент в любой точке планеты». Украинский президент тогда заявил, что США не уведомили Украину об отказе от санкций против оператора «Северного потока-2». В ответ Байден предложил Зеленскому приехать в Вашингтон.

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