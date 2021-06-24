Глава МИД Великобритании об инциденте с эсминцем: описание РФ - "предсказуемо неточное"

По словам Доминика Рааба, "никаких выстрелов по HMS Defender" сделано не было. Министр иностранных дел Великобритании подчеркнул, что проход эсминца выполнялся "в соответствии с международным правом".

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил в четверг, 24 июня, что по эскадренному миноносцу HMS Defender королевского военно-морского флота Великобритании в Черном море не велось предупредительного огня, а российская интерпретация инцидента была "предсказуемо неточной".

"Никаких выстрелов по HMS Defender не было", - сказал Рааб журналистам в Сингапуре. "Корабль королевских ВМС совершал мирный проход в украинских территориальных водах. Мы выполняли его в соответствии с международным правом, и российское описание - предсказуемо неточное", - подчеркнул он.

Журналист сообщил о "о враждебных предупреждениях"

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков в Сочи, комментируя инцидент, заявил, что "мы можем бомбить не только по курсу, но и по цели".

Находившийся 23 июня на борту эсминца корреспондент британской вещательной корпорации Би-би-си по вопросам обороны Джонатан Бил сообщил "о враждебных предупреждениях" по радио и о том, что экипаж готовился "к возможной конфронтации". По словам журналиста, над эсминцем пролетели не менее 20 самолетов, а два российских катера береговой охраны в один из моментов времени находились на расстоянии всего 100 метров (328 футов) от него.

Минобороны РФ: Была выполнена предупредительная стрельба

Между тем 23 июня Минобороны РФ обнародовало заявление, в котором утверждало, что пограничный сторожевой корабль якобы "выполнил предупредительную стрельбу", а позднее самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. На момент инцидента HMS Defender находился в северо-западной части Черного моря. По версии российского оборонного ведомства, он пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.

Из-за инцидента в Минобороны РФ был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании - капитан Джон Форман.

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