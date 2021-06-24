Оперштаб Москвы потребовал отстранять от работы отказывающихся от вакцинации

Работодатели обязаны отстранять сотрудников, которые отказываются прививаться от коронавируса при отсутствии медицинских противопоказаний. Об этом заявил оперативный штаб Москвы по борьбе с ковидом, ссылаясь на положения Трудового кодекса РФ и постановление Роспотребнадзора.

В период отстранения от работы сотруднику не должны начислять заработную плату, добавили в оперштабе. Однако работодатель может предложить сотруднику, отказывающемуся от вакцинации, перейти на удаленный режим работы, пишет "Медуза".

За невыполнение предписаний Роспотребнадзора для работодателей предусмотрены административные наказания в виде штрафа до миллиона рублей или приостановки деятельности на срок до 90 суток, напомнили в оперштабе.

16 июня на фоне роста заболеваемости коронавирусом власти Москвы объявили о проведении обязательной вакцинации от ковида для работников государственных и частных предприятий некоторых сфер: торговли, общественного питания, транспорта, образования, ЖКХ, культурных и развлекательных мероприятий. До 15 августа полный курс вакцинации должны пройти не менее 60% сотрудников таких организаций. Вслед за Москвой о подобных мерах объявили еще несколько регионов.

С 28 июня в Москве вводится запрет на посещение ресторанов и кафе для тех, кто не вакцинировался или не переболел ковидом в последние полгода. Посетителей в заведения общепита будут пускать по специальным QR-кодам.

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