Словакия избавится от 160 000 доз "Спутника V"

Из-за низкого спроса со стороны населения власти Словакии намерены продать или безвозмездно отдать 160 000 доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает DW.

Предположительно, дозы, срок использования которых истекает летом, будут предоставлены западно-балканским странам, говорится в соответствующем распоряжении правительства. Всего на прививку "Спутником V" записались 14 214 жителей Словакии, 8004 из них уже вакцинированы.

Бывший премьер-министр Словакии Игор Матович закупил 200 000 доз вакцины, несмотря на то, что препарат не получил допуск Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Сам Матович не стал прививаться этой вакциной, объяснив это тем, что она еще не одобрена многими странами. Матович в марте объявил об уходе с должности премьер-министра после того, как выяснилось, что он заключил договор о поставках "Спутника V" без согласования с партнерами по коалиции. За несколько дней свои посты покинули шестеро членов правительства, теперь Матович занимает пост министра финансов.

В Словакии, население которой составляет около 5,5 млн человек, примерно 2 млн жителей получили как минимум одной прививку от COVID-19. Около 25% жителей привиты полностью. Так как страна входит в Евросоюз, в ней доступны одобренные EMA вакцины, среди которых BioNTech/Pfizer и AstraZeneca.

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