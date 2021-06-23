Минобороны Беларуси заявило о получении "неопровержимых доказательств" причастности США к подготовке переворота в стране

Минобороны Беларуси получило «неопровержимые доказательства» причастности госструктур США к подготовке переворота в республике и убийства президента Александра Лукашенко. Об этом сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, передает «Sputnik Беларусь».

«В ходе совместной операции белорусских и российских спецслужб была пресечена подготовка мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи. Причем на сегодняшний момент следствием вскрыты неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур», — сказал Хренин.

Он не раскрыл, о каких конкретно «доказательствах» идет речь.

В апреле директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что КГБ и следственные органы Беларуси исследуют возможную причастность США к попытке убийства Лукашенко и военного переворота в стране.

17 апреля Лукашенко заявил, что на него и на его детей готовилось покушение. «Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центральное разведывательное управление, ФБР — не знаю, кто там из американцев работал», — сказал тогда Лукашенко.

В тот же день стало известно, что в России задержали белорусов — политолога Александра Федуту и адвоката Юрия Зенковича — по подозрению в подготовке покушения на Лукашенко. По версии ФСБ, задержанные планировали военный переворот в Беларуси по «отработанному сценарию цветных революций» 9 мая. Им предъявили обвинение в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (ст. 357 УК РБ).

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