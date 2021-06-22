"Этот господин", "обманули дурачка" и "словесное несварение": риторика Путина на фоне встречи с Байденом

Журналист, филолог Ксения Туркова — о выступлениях Путина как риторическом трафарете в материале "Голоса Америки".

Выступления Владимира Путина и перед российской, и перед международной аудиторией уже давно укладываются примерно в одну схему. Они строятся по своеобразному трафарету и содержат в себе определенный (хорошо предсказуемый) набор приемов. В риторическом меню российского президента всегда привычные ингредиенты, которые он может и смешивать, и взбалтывать, но коктейль при этом получается примерно один и тот же.

Во время саммита в Женеве Путин представил общественности два своих устных текста: интервью журналисту американского телеканала NBC Киру Симмонсу и, собственно, выступление на пресс-конференции непосредственно после общения с президентом США Джо Байденом.

В обоих этих выступлениях можно выделить несколько нарративов, которые уже давно, из года в год, повторяются в публичных выступлениях Путина.

Первый нарратив можно условно назвать фразой Дмитрия Медведева: ”Чушь, бумажки и компот” (так в свое время бывший российский премьер отреагировал на посвященное ему антикоррупционное расследование Алексея Навального).

Слова ”чушь”, ”ерунда”, ”это просто смешно”, а также другие обесценивающие, но не подкрепленные фактами фразы Путин произносит регулярно. Даже если просто набрать в поисковике слова ”Путин это чушь”, можно увидеть, насколько часто он прибегает к этой формуле.

”Чушь это все” — Путин о российских войсках на востоке Украины (2014 год).

”Чушь и плевок в лицо” — реакция на слова президента Украины Владимира Зеленского о причинах Второй мировой войны (2020 год).

”Чушь какая-то, это просто смешно” — заявления о возможных хакерских атаках со стороны России на мясокомбинаты компании JBS (июнь 2021 года).

Буквально через неделю после заявления о мясокомбинатах Путин слово в слово повторил свое высказывание в интервью Киру Симмонсу: ”Кто вам сказал, что нас пугает оппозиция или меня пугает оппозиция? Кто вам это сказал? Вы знаете, это даже смешно”.

Такую реакцию на вопросы журналистов Путин демонстрирует не впервые: слова ”чушь” и ”ерунда” звучали и в его интервью американской телеведущей Мегин Келли.

Второй нарратив назовем условно ”А зато у вас…” Это старый, еще советский риторический прием, который часто обозначают фразой-символом ”Зато у вас в Америке известно кого линчуют”. Путин часто прибегает к этому приему.

”Вы что, хотите как в Париже?” — реакция на протесты ”желтых жилетов” во Франции.

”Вы хотите, чтобы у нас по улицам всякие саакашвили бегали?” — реакция на события в Украине, намек на опасность цветных революций.

”Кто так обзывается, тот сам так называется” — реакция на то, что Байден согласился со словами журналиста о том, что Путин — убийца.

Нынешние выступления Путина не стали исключением. Нарратив ”А вот у вас…” проявился в полную силу:

”По поводу того, кто и где, и в чем виноват, кто убийца: на улицах американских городов каждый день кого-то убивают, в том числе и лидеров различных организаций. Там слова не успеешь сказать — уже стреляют, в грудь или в спину”.

”Гуантанамо до сих пор работает. Вообще не соответствует ничему. Ни международному праву, ни американским законам — ничему. А до сих пор существует”.

Очень часто к этому приему Путин прибегает именно тогда, когда его спрашивают о проблемах в России.

Третий нарратив назовем знаменитой фразой Путина ”Она утонула” (после отравления Алексея Навального появился более свежий вариант ”Он заболел”). В интервью Киру Симмонсу Путину пришлось отвечать на вопрос о ситуации с задержанием белорусского активиста и журналиста Романа Протасевича и о посадке самолета Ryanair в Минске. ”Я не то чтобы одобряю и не то чтобы осуждаю, — сказал Путин и добавил: — Так случилось”.

Четвертый нарратив — нарратив имени Воландеморта. Он, пожалуй, самый свежий из всех существующих, поскольку появился буквально в последние несколько лет. Путин, впрочем, следует ему неукоснительно. Ни в интервью NBC, ни в своем выступлении на пресс-конференции Путин ни разу не называет Алексея Навального по имени. Как обычно, звучат описательные обороты: ”этот господин”, ”тот человек, которого вы упомянули”. В арсенале российского президента уже действительно накопилось таких оборотов на целый словарь. Так что шуточная новость одного из юмористических сайтов о том, что Институт русского языка выпустил словарь синонимов к слову ”Навальный”, уже перестает казаться шуткой. Отдельно стоит отметить и очевидное логическое несоответствие в реплике о Навальном. ”Сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение”, — говорит Путин, употребляя слово ”сознательно” по отношению к человеку, который на тот момент находился в коме.

Традиционными также можно назвать и детские обзывалки (”Обманули дурачка на четыре кулачка”), и грубоватые шутки ”ниже пояса”, без которых не обходится практически ни одно выступление Путина. ”Мне не хочется казаться грубым, но это похоже на какое-то такое несварение желудка, только словесное”,– отвечает Путин на вопрос Кира Симмонса об убитых российских оппозиционерах, имена которых журналист долго перечисляет.

Кроме того, Путин советует репортеру обратиться ”во Всемирную лигу сексуальных реформ”, если его не устраивают ответы российского лидера на вопросы о причастности к кибератакам. Путин таким образом отсылает аудиторию к произведению Ильфа и Петрова ”Золотой теленок” и знаменитому диалогу:

– Отдайте мне мои деньги, — шепелявил он, — я совсем бедный! Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.

– Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, — сказал Бендер. — Может быть, там помогут.

Проблема, однако, заключается в том, что американский репортер в частности и международная аудитория в целом вряд ли знакомы с этим произведением советской литературы, а потому считать могут только его буквальное значение. Лига сексуальных реформ, кстати, действительно существовала и боролась, в частности, за права сексуальных меньшинств.

Публицист Константин Эггерт обратил внимание на еще один нюанс: отсылка к Ильфу и Петрову, так же, как и цитата ”Что-то с памятью моей стало” в одном из путинских ответов могут сработать только для аудитории определенного возраста. Молодому российскому избирателю, с которым успешно работает один ”господин”, дискурс Путина, его шутки и метафоры просто непонятны. ”То, что казалось свежим и необычным пятнадцать-двадцать лет назад, сегодня приелось”, — подводит итог Эггерт в своей колонке для издания ”Сноб”.

Новым элементом в выступлениях Путина во время саммита можно считать разве что цитату Льва Толстого (Путин редко цитирует Толстого) об их отношениях с Байденом: ”Лев Толстой как-то сказал: В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими. Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули”.

Тот-кого-нельзя-называть, кстати, тоже цитировал Толстого в расследовании о дворце Путина: ”Собрались злодеи, ограбившие народ. Набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию. И пируют”.

Впрочем, если учитывать, что зарница, согласно словарному определению, — это ”отблеск далекой грозы”, она может быть вовсе не обнадеживающим признаком. Или и вовсе миражом: как говорила донна Роза из Бразилии, ”увы, мой бедный странник, этот луч не блеснет”.

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