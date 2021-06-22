Смертность от коронавируса в России достигла максимума с февраля

За сутки в России от коронавируса умерли 546 человек, сообщили в оперативном штабе. Это максимальное число с 11 февраля, когда за день умерли 553 пациента с инфекцией.

За последние сутки по всей стране зафиксировали 16 715 новых случаев COVID-19. Наибольшая заболеваемость сохраняется в Москве (6 555 случаев), Московской области (1 871) и Санкт-Петербурге (1 065). Заболеваемость в Подмосковье второй день сохраняется на максимальном уровне за всю пандемию.

Оперштаб сообщил о 11 117 выздоровевших пациентах.

Накануне в России выявили 17 378 новых заболевших, в Москве — 7 584. Заболеваемость резко выросла в начале июня. После этого в Москве барам и ресторанам запретили работать по ночам, власти обязали пройти вакцинацию 60% занятых в сфере услуг. Обязательную вакцинацию также ввели Тульская, Ленинградская, Нижегородская и Мурманская области.

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