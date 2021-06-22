Опрос: россияне продолжают считать Сталина самой выдающейся личностью в истории поддержка Путина сократилась вдвое

Число россиян, считающих президента России Владимира Путина выдающейся личностью в истории за последние четыре года, сократилось больше чем в два раза. В 2017 года так считали 34% опрошенных, а в 2021 году — уже 15%. Это минимальный результат с 2003 года; тогда выдающейся личностью Путина считал каждый пятый (22%), а в 2008 — уже каждый третий (32%). Об этом свидетельствуют данные опроса ”Левада-Центра”.

Пятерку ”самых выдающихся людей всех времен и народов” в мае 2021 года у россиян возглавляет Иосиф Сталин (39%), на втором месте Владимир Ленин (30%), на третьем — Александр Пушкин (23%), далее идут Петр I (19%) и Владимир Путин (15%).

Лидер этого рейтинга год от года меняется. Так, в 1989 году самой выдающейся личностью россияне считали Владимира Ленина — так отвечали 72% опрошенных. В 1994 и 1999 годах этот рейтинг возглавлял Петр I (41%), в 2003 году Ленин и Петр I разделили первенство (по 43%), в 2007 году россияне говорили, что самым выдающимся считают Александра Пушкина (47%), а начиная с 2012 года лидером этого списка так и остается Иосиф Сталин (в 2021 году — 42%, в 2021 году — 39%), пишет Znak.com.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!