Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси

Главы МИД стран ЕС утвердили четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. Министры также обсудят экономические санкции против режима Александра Лукашенко.

Совет ЕС на своем заседании в Люксембурге в понедельник, 21 июня, принял четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. Это корреспонденту DW подтвердил источник в структурах Евросоюза. Список лиц, предприятий и компаний будет опубликован в этот же день, после чего ограничения сразу же вступят в силу.

Ранее в тот же день верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что перед заседанием Совета ЕС министры проведут завтрак со Светланой Тихановской, которую он назвал "белорусским лидером". "Она объяснит нам ситуацию в стране, после чего будет обсуждение", - отметил глава европейской дипломатии.

"Пакет новых санкций будет более широким. Я думаю, в нем будут 86 человек или организаций", - рассказал Боррель. Как известно, после введения трех пакетов санкций в октябре, ноябре и декабре 2020 года, в санкционном списке находятся 88 физических лиц, включая Александра Лукашенко, а также семь учреждений и предприятий.

В ЕС готовят экономические санкции в отношении Беларуси

По его словам, министры также намерены обсудить экономические санкции в отношении Беларуси. Результаты этой дискуссии представят Европейскому совету, то есть саммиту ЕС, который пройдет 24 и 25 июня в Брюсселе. Лишь после обсуждения мер главами государств и правительств их утвердит Совет Евросоюза.

Когда Борреля спросили, каких секторов экономики Беларуси коснутся новые санкции, он отказался их называть до принятия решения, хотя и указал, что они связаны с экспортом. Боррель признал, что секторальные санкции нанесут вред экономике Беларуси. Он подчеркнул, что Евросоюз отдает предпочтение мерам, направленным на отдельных лиц, "но приходит момент, когда приходится принимать более сильные меры". Он высказал ожидание, что такие санкции изменят поведение руководства Беларуси.

Четвертый пакет санкций в отношении Беларуси в Евросоюзе готовят еще с начала года. Но решение перейти к экономическим санкциям приняли лишь на саммите ЕС 24-25 мая . Причиной стала принудительная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание активиста и блогера Романа Протасевича, пребывавшего на его борту.

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