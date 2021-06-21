МВД Беларуси предложило приравнять лозунг "Жыве Беларусь" к приветствию "Хайль Гитлер"

МВД Беларуси направило на согласование в КГБ проект документа, предлагающего включить в список нацистской символики и атрибутики бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь». Об этом сообщает Белорусский союз журналистов.

По данным Союза журналистов, в документе отмечается, что флаг использовался «карателями и полицаями» во время Второй мировой войны, а лозунг называется «коллаборационистским приветствием и боевым кличем» и сравнивается с приветствием «Хайль Гитлер».

О предложении запретить бело-красно-белый флаг в мае сообщил замначальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК) Михаил Бедункевич. Причиной он называл использование флага коллаборационистами.

Директор Института истории НАН Беларуси Вадим Лакизо рассказывал изданию «Наша нива», что нет документов, свидетельствующих о том, что германские оккупационные власти разрешали коллаборационистам использовать такие флаги. При этом он отмечал, что во время войны «имело место использование бело-красно-белых флагов на публичных мероприятиях с пропагандистскими целями».

Бело-красно-белый флаг и лозунг «Жыве Беларусь» стали символами белорусской оппозиции после начала протестов, вызванных результатами президентских выборов. В августе 2020 года ЦИК Беларуси объявил о победе на выборах Александра Лукашенко. Его соперница Светлана Тихановская и ее сторонники не признали итоги выборов, после этого по всей стране начались массовые протесты и забастовки.

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