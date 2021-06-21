Партия Никола Пашиняна победила на выборах в Армении

Deutsche Welle

На досрочных парламентских выборах в Армении победила партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор". Как сообщил Центризбирком Армении утром в понедельник, 21 июня, по итогам подсчета бюллетеней со всех 2008 избирательных участков, "Гражданский договор" набрал 53,92% голосов, а блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" - 21,04%.

За блок "Честь имею", сформированный вокруг партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна, проголосовали 5,23% избирателей, за возглавляемую одним из крупнейших армянских предпринимателей Гагиком Царукяном партию "Процветающая Армения" - 3,96%. Явка на выборах в парламент Армении составила 49,4%. 25 политических сил боролись за право формирования нового правительства. Проходной барьер для партийных блоков - 7%, для партий - 5%. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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