В Белом доме рассказали о подготовке новых санкций из-за отравления Навального

Власти США готовят новый пакет санкций против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального в августе 2020 года. Об этом в эфире CNN сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы готовим еще один пакет санкций, который применим в связи с этой ситуацией», — сказал Салливан (цитата по AFP).

Дополнено. Заявление Салливана прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она написала в своей телеграм-канале, что в ответ на санкции США «всегда следовал наш закономерный ответ».

Салливан добавил, что США намерены вводить новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода «Северный поток-2». При этом Салливан отметил, что президент США Джо Байден не готов «преследовать напрямую наших европейских союзников и друзей, используя наши полномочия в плане введения санкций» против трубопровода.

Ранее ситуация с Навальным обсуждалась во время встречи Байдена и президента России Владимира Путина, которая прошла 16 июня в Женеве.

Политику Алексею Навальному стало плохо в самолете 20 августа 2020 года. Его госпитализировали в Омске, местные врачи назвали причиной его состояния нарушение обмена веществ и резкое падение сахара в крови. Позднее оппозиционера перевезли в Германию — немецкие специалисты и три независимые европейские лаборатории нашли в его организме следы яда из группы «Новичок». Российские власти неоднократно отрицали сам факт отравления Навального и причастность к нему.

В январе 2021 года Навального задержали в аэропорту «Шереметьево», куда он прилетел из Германии. Российский суд заменил его срок по делу «Ив Роше» с условного на реальный и отправил в колонию.

В марте США ввели санкции против семи высокопоставленных российских чиновников из-за отравления и преследования Навального. Аналогичные санкции ввел Евросоюз.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!