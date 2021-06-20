Умер российский тележурналист Анатолий Лысенко

Умер российский телевизионный журналист Анатолий Лысенко, ему было 84 года, передает ТАСС.

С 2012 года Лысенко был генеральным директором «Общественного телевидения России» (ОТР).

Начинал свою карьеру на «Центральном телевидении».

В 1987 году Лысенко создал программу «Взгляд», с 1990 по 1996 был генеральным директором ВГТРК. В 2003 году стал президентом Международной Академии Телевидения и радио.

Лысенко — кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!