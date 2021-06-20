В Варшаве тысячи людей вышли на улицы в поддержку ЛГБТ

Парад равенства в защиту прав ЛГБТ-сообщества проводился в столице Польше после двухгодичного перерыва из-за пандемии. В шествии участвовал мэр Варшавы.

В столице Польши в субботу, 19 июня, несколько тысяч человек приняли участие в Параде равности - шествии в защиту прав ЛГБТ-сообщества. К демонстрантам присоединился мэр Варшавы, представитель оппозиционной "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский, назвавший шествие "местом, где улыбаются все, и нет агрессии".

"Разноцветная. Улыбчивая. Открытая. Для всех. Вот какой был сегодня Варшава", - написал Тшасковский у себя в Twitter.

По словам организаторов, демонстрация выражает протест против ухудшившегося положения ЛГБТ-сообщества за то время, что у власти находятся национал-консерваторы из партии "Закон и справедливость" (ЗиС).

Акция в польской столице проводилась после двухгодичной паузы - в 2020 году шествие отменили из-за коронавирусных ограничений. Впервые Парад равности проходил в Варшаве в 2001 году.

Запрет "гей-пропаганды" в Венгрии

Ранее, 16 июня, парламент Венгрии принял закон о запрете гей-пропаганды, несмотря на критику со стороны оппозиции, правозащитников и СМИ. Новая венгерская законодательная норма аналогична российскому закону, запрещающему "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", принятому Госдумой в 2013 году.

В тот же день комиссар Евросоюза по вопросам равенства Элена Далли заявила, что выплаты ЕС Венгрии могут быть сокращены, если Будапешт отказывается соблюдать европейские ценности демократии и равенства. Она указала на аналогичные меры Брюсселя в отношении регионов в Польше, объявивших себя "свободными от ЛГБТ" зонами.

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