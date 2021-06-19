В Кузбассе разбился самолет с парашютистами

Жесткую посадку совершил самолет L-410 близ аэродрома Танай в Кемеровской области, есть погибшие и раненые.

Близ аэродрома Танай в Кемеровской области Кузбасса жесткую посадку в субботу, 19 июня, совершил многоцелевой двухмоторный самолет L-410 с парашютистами.

Есть погибшие и раненые в тяжелом состоянии

Как сообщается на сайте правительства Кемеровской области, в результате жесткой посадки самолета погибли четыре человека, еще 15 пострадали. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии, 11 человек получили травмы средней степени тяжести.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на руководителя регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области Виктора Шемоханова передало, что погибли девять человек, включая семь парашютистов и двух членов экипажа.

"Информация о девяти погибших не подтверждается. На борту самолета, совершавшего тренировочный полет на Танае, находилось 19 человек", - сообщили в правительстве области. Причины случившегося устанавливаются. На месте происшествия работает следственная группа.

У разбившегося самолета L-410 отказал один из двигателей

В Telegram-канале "Инцидент Кузбасс" сообщили, что после вылета у самолета отказал один из двигателей. По данным канала, минимум двое разбившихся в результате катастрофы были инструкторами аэродрома Танай.

После отказа командир принял решение о возврате на аэродром вылета. При развороте самолет, задев крону деревьев крылом, упал на землю. На фотографиях, распространяемых в соцсетях, видны фрагменты фюзеляжа машины на поле. В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что речь идет о местности близ населенного пункта Журавлево.

В районе ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. По версии Виктора Шемоханова, до происшествия самолет находился в исправном состоянии и совершал четвертый вылет за день. В связи с крушением Западно-Сибирское следственное управление на транспорте начало проверку.

На базе аэродрома Танай действует Кузбасский парашютный центр, где производится парашютно-десантная подготовка спортсменов и любителей.

Воздушное судно L-410 принадлежало Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ).

Все полеты на аэродроме Танай после инцидента прекращены.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!