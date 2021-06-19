Форум ЕС-Россия выступил в поддержку вывезенной в Чечню Халимат Тарамовой

Насильно вывезенной из Дагестана в Чечню 22-летней Халимат Тарамовой грозит насилие или даже смерть, сказано в заявлении форума, призывающем международное сообщество спасти девушку.

Спасти 22-летнюю Халимат Тарамову, насильно вывезенную из Дагестана в Чечню, призывают авторы заявления Гражданского форума ЕС-Россия. Документ был опубликован на сайте организации в пятницу, 18 июня. Его составители предполагают, что в Чечне существует "прямая угроза безопасности и даже жизни" девушки.

Такое предположение основано на заявлении министра по национальной политике Чечни Ахмеда Дудаева, сказавшего, что у девушки имеются "проблемы с психикой". Тарамова "может быть помещена в психиатрическую клинику или даже убита, поскольку, по свидетельствам правозащитных организаций, убийства чести практикуются в Чеченской республике и на Северном Кавказе в целом, и часто они маскируются под самоубийства", говорится в заявлении форума.

Попытка Тарамовой убежать из Чечни

Тарамова 10 июня была насильственно возвращена в Чечню из Дагестана в результате "спецоперации" с участием правоохранительных органов, которые захватили ее в Махачкале в шелтере - квартире-убежище для пребывания жертв домашнего и сексуального насилия. Во время штурма шелтера полицейские избили некоторых находящихся там женщин.

"Вместо того, чтобы защищать жертв насилия, органы власти выступили на стороне абьюзеров, грубо нарушив Закон о полиции", - сказано в заявлении форума. За несколько дней до этого Тарамова бежала из Чечни, спасаясь от насилия со стороны родственников и от угроз властей. Сейчас родные девушки и власти утверждают, что Тарамова "была похищена и обманом увезена из Чечни, поддавшись на уговоры подруг и представителей ЛГБТ-сообщества", подчеркивается в документе.

Авторы обращения призывают правозащитников и международное сообщество "сделать все возможное, чтобы спасти Халимат Тарамову".

Иск правозащитников о нападениях на ЛГБТ в Чечне

В апреле, берлинские правозащитники подали иск в Федеральную прокуратуру Германии в связи с нападениями на представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, совершенные предположительно чеченскими силовиками в 2017-2019 годах. Жертвами атак стали более 150 человек. Авторы иска рассматривают их как преступления против человечности, что дает возможность прокуратуре вести расследования за пределами ФРГ.

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