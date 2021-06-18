МВД Беларуси хочет признать экстремистской "информационную продукцию" портала TUT.by

Министерство внутренних дел Беларуси просит признать экстремистскими материалы, размещенные на портале TUT.by и в его аккаунтах в соцсетях. Соответствующее заявление 3 июня было направлено в суд Центрального района Минска, ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» и Министерство информации, сообщает телеграм-канал TUT.by, сообщает Naviny.by.

Как отмечается в заявлении, в ходе мониторинга интернета в феврале этого года на портале и в соцсетях были найдены «материалы, затрагивающие интересы Республики Беларусь», а при их анализе «выявлены признаки экстремизма».

Министерство направило материалы на оценку Республиканской экспертной комиссии, и 21 мая в распоряжение ГУБОПиК поступило ее заключение № 234 от 12 мая.

«Согласно заключению комиссии, действия информационного ресурса TUT.by по информационному обеспечению протестов, созданию возможности выступать с деструктивными призывами наносят вред (ущерб) национальным интересам Республики Беларусь в политической, социальной, информационной сферах и, следовательно, национальной безопасности Республики Беларусь», — говорится в заявлении МВД.

Комиссия также посчитала, что в размещенных на TUT.by материалах содержатся «лингвистические признаки высмеивания и оскорбления, негативная оценка деятельности Александра Лукашенко, представителей государственной власти, отдельных групп лиц, выделяемых по профессиональному признаку».

«В представленных материалах по отношению к Александру Лукашенко, к другим государственным деятелям, руководителям, группам лиц и отдельным лицам реализованы стратегия и тактики дискредитации. В общем контексте осуществляется противопоставление групп лиц, участвующих в протестном движении, и других групп, включающих «действующую власть», «силовиков», ОМОН, работников ЦИКа, «провластных» и тому подобное. Данные признаки являются способами выражения экстремистских выражений в части разжигания социальной вражды или розни», — говорится в заключении.

Ряд материалов и цитат, к которым возникли претензии, содержатся в приложении-экспертизе на 77 страницах, где проанализированы публикации за период с августа 2020-го по февраль 2021 года включительно. Представители портала ознакомились с экспертизой 17 июня, но скопировать информацию им не разрешили.

На основании изложенного МВД просит признать экстремистской информационную продукцию TUT.by (портала, а также его аккаунтов в Telegram, Viber, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и TikTok). Министерство также просит Мининформ включить материалы портала в республиканский список экстремистских материалов и принять меры по ограничению доступа к информационной продукции TUT.by, зеркальным версиям сайта и аналогам с другими URL-адресами, «способствующими распространению вышеуказанной информационной продукции» в интернете на территории Беларуси.

Заявление МВД будет рассмотрено в суде Центрального района Минска 24 июня.

Команда TUT.by считает идею признать материалы портала экстремистскими «попыткой стереть историю страны, которую 20 лет писали журналисты TUT.by», а «все сказанное и написанное порталом — объявить незаконным для обсуждения и распространения».

«Более того, это предложение может ударить и по нашим читателям, поскольку миллионы людей годами делились публикациями нашего портала. Если же суд примет такое решение, то по сложившейся практике каждый такой гражданин и организация окажется под угрозой преследования за распространение запрещенной информации», — говорится в заявлении портала.

Представители TUT.by также напоминают, что материалы портала неоднократно цитировались и перепечатывались в белорусских и зарубежных СМИ.

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