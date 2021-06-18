Россия и Китай показали лунную станцию. Ее хотят построить к 2035 году

Россия и Китай собираются построить лунную станцию к 2035 году. Она будет состоять как минимум из девяти строений. По словам экспертов, в российско-китайской программе пока речь идет только о проекте необитаемой лунной станции.

Об этом говорится в презентации, представленной в среду на официальных сайтах Роскосмоса и Китайской национальной космической администрации.

Концепция создания станции на Луне предусматривает три этапа работы — исследование, строительство и эксплуатацию.

Первый этап, который должен завершиться к 2025 году, включает запуск к Луне шести исследовательских аппаратов — трех китайских и трех российских. При этом включенный в программу китайский "Чанъэ-4" уже совершил посадку на Луну в 2019 году.

Китайские "Чанъэ-6"и "Чанъэ-7", а также российские станции "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27" пока готовятся к полету.

Второй этап — строительство станции. Этот этап, согласно презентации, должен пройти в 2026-2030 годы. Во время второго этапа будут задействованы аппараты "Луна-28" и "Чанъэ-8". С 2030-го по 2035 год на Луне должны быть возведены основные объекты станции, после чего начнется ее эксплуатация.

Судя по кадрам презентации, на территории станции планируется установить телекоммуникационный модуль, командный центр, энергетический модуль, взлетно-посадочную площадку, модуль наблюдения, лабораторный, технологический, исследовательский модули и модуль связи с Землей.

Возле одного из строений, чье назначение никак не определено, в презентации изображены два космонавта. Вокруг находятся различные роботизированные комплексы.

9 марта 2021 года Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции. В презентации же говорится, что Россия и Китай готовы сотрудничать в программе освоения Луны и с другими странами.

"Они как делались, так и будут делаться"



Как сказал Би-би-си глава Института космической политики Иван Моисеев, хотя Россия и объявила об участии в таком масштабном проекте, в реальности от нее не требуется вкладывать значительные средства в лунную программу.

Автоматические станции, которые фигурируют в презентации ("Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27") — проекты, которые Россия начала создавать задолго до решения о строительстве лунной станции. Со стороны Китая также на первом этапе участвуют аппараты, которые разрабатывались вне этой программы.

"На практике то, что их вписали в российско-китайскую станцию, ничего не меняет. Они как делались, так и будут делаться. Ну а номинально включили и международное сотрудничество — все стороны довольны, хотя на практике это ничего не меняет", — считает Моисеев.

По словам эксперта, в России сейчас нет проекта создания лунной базы, и за 15 лет, которые указаны в презентации, вряд ли удастся разработать такую программу.

Научный журналист Михаил Котов, присутствовавший на презентации, сказал Би-би-си, что первая фаза реализации совместной лунной программы действительно остается без значительных изменений, а более плотная совместная работа запланирована на период после 2026 года.

"[После 2026 года] российские и китайские миссии имеют между собой общую программу исследований. Чтобы не каждый сам за себя, а запускаются две миссии. И работают они совместно с обменом данными и решением общих задач", — рассказал он.

Финансирование этого проекта не предусмотрено Федеральной космической программой России, которая действует с 2016-го до 2025 года.

По мнению обоих экспертов, финансирование лунной станции должно быть включено в следующую 10-летнюю программу, которая начнет действовать с 2026 года.

Необитаемая лунная станция



Россия и Китай собираются строить на Луне именно станцию, а не базу, и главное отличие в том, что на станции будут действовать автоматические аппараты, а на базе могут присутствовать люди, сказал Моисеев.

Пилотируемая космонавтика, включая и исследования любых небесных тел, гораздо более затратная, чем применение автоматов.

По словам Котова, в российско-китайской программе пока речь идет только о проекте необитаемой лунной станции. Он считает, что не следует рассматривать присутствие двух человеческих фигур на презентации, равно как и остальные объекты, как какой-то четкий план.

"К этому надо относиться как к дорожной карте. Это скорее направление, — полагает эксперт. — У любой дорожной карты чем ближе к моменту старта, тем более подготовлена эта часть. Это логично и это нормально".

По мнению Котова, такая дорожная карта — больше соглашение о намерениях: "Это не выделенные деньги, может возникнуть куча как политических, так и технических проблем. Это не точно стопроцентно реализуется, но чем ближе к началу, тем больше шансов, что именно этот кусок будет реализован".

А что НАСА?



В сентябре 2020 года НАСА объявила о выделении 28 млрд долларов на космическую программу "Артемида-3", которая будет включать пилотируемый полет на Луну.

Полет планируется осуществить к 2024 году. Экипаж будет состоять из двух астронавтов — мужчины и женщины.

В этой программе будет использоваться новый космический корабль "Орион" для дальних полетов в космос, а ракетой-носителем будет сверхтяжелая Space Launch System.

В 2021 году НАСА планирует испытать систему ракета + корабль в беспилотном полете к Луне.

Программа "Артемида" разрабатывается под эгидой НАСА, но в ней также участвуют Европейское космическое агентство, Великобритания, Япония, Канада, Италия и другие.

В России сейчас разрабатывается сверхтяжелая ракета-носитель "Енисей", которую Роскосмос планировал использовать для лунной программы. Однако ракета-носитель такого класса, по словам экспертов, нужна именно для пилотируемой программы — станции же, которые фигурируют в российско-китайской презентации, могут быть запущены тяжелыми ракетами.

Проект "Енисей" стартовал еще в 2018 году. С 2018-го по 2019 год корпорация "Энергия" должна была разработать эскизный проект, определить облик составных частей ракеты, а также подготовить технико-экономические обоснования. Завершение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ планировалось в 2028 году.

За это же время должен был быть построен стартовый комплекс для ракеты на космодроме Восточный вместе со всей необходимой инфраструктурой. В 2028 году "Енисей" должен был полететь. Однако с тех пор в проект вносились различные изменения, и пока что он не вышел из первой стадии — сейчас продолжается разработка ее облика.

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