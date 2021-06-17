Немецкая вакцина CureVac провалилась на промежуточной стадии испытаний

В компании CureVac объяснили относительно низкую эффективность вакцины на стадии промежуточных испытаний наличием беспрецедентного количества вариантов вируса.

Вакцина-кандидат CVnCoV немецкого производителя CureVac по результатам второй фазы промежуточных испытаний не достигла ожидаемых результатов эффективности. Об этом биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в университетском городе Тюбингене сообщила в среду, 17 июня.

"В беспрецедентных до сегодняшнего дня условиях, связанных с наличием как минимум 13 вариантов вируса, в группе участников испытаний по результатам промежуточного анализа была выявлена предварительная эффективность в 47 процентов по отношению к заболеванию COVID-19 всех уровней тяжести. Таким образом, статистически вакцина-кандидат не выполнила критериев для признания испытаний успешными", - говорится в документе. По данным CureVac, первые промежуточные анализы показали, что эффективность вакцины зависит от возраста участников испытаний и штаммов вируса.

"В связи с наличием большого числа вариантов вируса очень важно вести разработку вакцин второго поколения, поскольку новые варианты возникают снова и снова", - подчеркнул в этой связи глава CureVac Франц-Вернер Хас (Franz-Werner Haas).

Вторая фаза промежуточных испытаний вакцины-кандидата от CureVac проходила в нескольких странах, в ней участвовали 40 тысяч добровольцев.

ВОЗ рекомендует использовать вакцины с эффективностью выше 50%, причем показатели многих из уже одобренных организацией препаратов сильно превышают эту отметку.

Обвал акций CureVac в США

Летом 2020 года размещение предприятием CureVac своих акций на американской бирже Nasdaq вызвало эйфорию у инвесторов, однако после обнародования 16 июня сообщения о провале испытаний на промежуточной стадии их цена упала на 52 процента.

Между тем Независимый комитет по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования (DSMB) в США подтвердил высокий уровень безопасности вакцины-кандидата CVnCoV. Ожидается, что окончательные данные о действенности препарата будут получены в течение ближайших недель. Исследование эффективности вакцины-кандидата будет продолжено до получения окончательных результатов, указывается в сообщении производителя.

Надежды на успех вакцины CureVac

В Германии и всем Евросоюзе с вакциной от CureVac связывали большие надежды. В ноябре 2020 года ЕС предварительно заказал у этой компании 405 млн доз - больше, чем у любого другого производителя. К тому же Брюссель еще весной 2020 года предоставил CureVac кредит в 80 млн евро, а правительство ФРГ приобрело акции компании на 300 млн евро. Все это произошло после появления слухов о том, что экс-президент США Дональд Трамп якобы пытался за крупную сумму заранее заручиться эксклюзивными правами на использование этой вакцины в Соединенных Штатах.

Препарат CVnCoV от CureVac должен стать третьей вакциной от коронавируса, в основе которой лежит технология мРНК, считающаяся новым словом в фармацевтике, однако никогда прежде широко не применявшаяся. По этой же технологии созданы вакцины BioNTech/Pfizer и Moderna, уже зарегистрированные для применения в ЕС.

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