В Женеве прошла встреча Байдена и Путина. Она оказалась короче, чем ожидалось

В Женеве в среду прошла встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Переговоры завершились около пяти вечера по местному времени и заняли меньше времени, чем ожидалось. Изначально говорили, что на саммит отведено пять часов. Представитель Белого дома сообщил, что встреча прошла без запланированного перерыва.

После переговоров Джо Байден рассказал об основных темах, затронутых в ходе разговора. Это кибербезопасность, права человека ( в том числе ситуация с Алексеем Навальным), стратегическая стабильность, безопасность Украины, ситуация в Беларуси и обмен заключенными.

По его словам, задачей американского президента было напрямую обсудить с Путиным обговорить важнейшие вопросы двусторонних и международных отношений и четко сформулировать приоритеты и ценности США

Это первая очная встреча президентов России и США после избрания Джо Байдена. До того Путин в 2018 году встречался в Хельсинки с Дональдом Трампом.

Каких-либо прорывов от сегодняшней встречи не ждали ни в США, ни в России, ни в Европе.

Российское руководство во главе с Путиным уже много лет строит внешнюю политику на противостоянии с коллективным Западом вообще и США в частности.

Джо Байден, в отличие от Дональда Трампа, является последовательным критиком российской политики, что он несколько раз подтвердил и в самые последние дни перед встречей с Путиным.

Владимир Путин и Джо Байден уже встречались, но тогда они оба не были президентами. Это было в 2011 году, когда Байден был вице-президентом при Обаме, а Путин - премьер-министром.

В начале саммита президенты два часа проговорили с глазу на глаз, после чего был объявлен перерыв перед встречей делегаций в полном составе.

Как говорили перед встречей сам Джо Байден и члены его администрации, президент США намерен поговорить с Путиным, в частности, о контроле над вооружениями, а также о главных больных темах в отношениях России с США и Западом: о военном вмешательстве России на Украине, о преследовании оппозиции и конкретно Алексея Навального, о хакерских вылазках, следы которых ведут в Россию и в ее государственные институты.

В Москве же перед встречей говорили, что ее тематика будет предельно широка - от "стратегической стабильности" через борьбу с изменением климата до положения в Сирии, Афганистане и Нагорном Карабахе.

Переговоры проходили на вилле Ла Гранж в Женеве. Там же в 1985 году встречались генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган.

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