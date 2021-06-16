Ученые объяснили третью волную коронавируса в Россию индийским штаммом

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в России связан в том числе с распространением в стране индийского штамма коронавируса, который по симптоматике напоминает обычную простуду, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ученых.

Заведующий лабораторией молекулярной вирусологии НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава Андрей Комиссаров заявил, что индийский штамм коронавируса попал в Россию во второй половине апреля. С этого момента, по его словам, вариация вируса начала вытеснять другие штаммы.

О том, что индийский штамм вируса начал доминировать в России также сообщала в своем телеграм-канале молекулярный биолог Ирина Якутенко со ссылкой на данные проекта Nextstrain. При этом она отметила, что в стране «расшифровывается очень мало геномов», поэтому реальная картина может отличаться.

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В мэрии Москвы утверждают, что пациенты стали переносить COVID-19 тяжелее, в том числе увеличилось число больных на ИВЛ. При этом молекулярный биолог Константин Северинов и инфекционист Оксана Станевич сказали, что данных о том, что индийский штамм вызывает более тяжелое течение болезни, пока нет.

Молекулярный биолог Сергей Харитонов отметил, что у индийского штамма коронавируса изменилась симптоматика: «Он больше похож на типичную простуду, чем тот коронавирус, который был распространен раньше». Об этом же ранее сообщали ученые Королевского колледжа Лондона — в Британии индийский штамм тоже стал доминирующим.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сказал «Интерфаксу», что специалисты обнаружили в Москве новую разновидность коронавируса, которая является измененным индийским штаммом. «Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве - а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский. Мы сейчас изучаем эпидэффективность "Спутника V" к этим штаммам», — сказал Гинцбург. Он подчеркнул, что «Спутник V» эффективен против индийского штамма.

В России с начала июня начался резкий рост числа выявленных случаев коронавируса. 15 июня оперштаб сообщил, что в стране за сутки заразились более 14 тысяч человек, из которых в Москве — 6,8 тысячи.

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