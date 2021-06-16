СК Беларуси обратился к Павлу Дурову из-за публикации данных силовиков в телеграм-каналах

Следственный комитет Беларуси обратился к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову из-за публикации личных данных силовиков в телеграм-каналах. Об этом сообщается на сайте ведомства. При этом в сообщении СК не говорится, что именно требуют от Дурова и Telegram.

В обращении говорится, что СК расследует дело о разжигании социальной вражды и розни, в ходе которого обнаружило, что в нескольких телеграм-каналах публиковались данные сотрудников силовых структур, прокуроров, судей и чиновников. Эта информация, как утверждает ведомство, сопровождалась «призывами совершения насильственных действий»

В СК отметили, что в феврале 2021 года Telegram заблокировал российские каналы, в которых публиковались данные как участников протестов, так и силовиков и судей. Как объяснял тогда Дуров, «подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию».

«Учитывая прецедент блокировки таких каналов на территории Российской Федерации, Следственным комитетом Республики Беларусь направлено обращение Павлу Дурову и его команде. <...> В связи с тем, что „условия использования прямо запрещают публичные призывы к насилию“, а „правила применяются ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов“, Следственный комитет ожидает объективной оценки от Telegram Messenger Inc. направленного им обращения», — говорится в сообщении СК.

В октябре 2020 года Дуров сообщил, что Apple потребовала заблокировать три белорусских телеграм-канала, в которых в том числе публиковались данные сотрудников правоохранительных органов. Основатель мессенджера заявил, что ситуация «не является черно-белой», и добавил, что предпочел бы не блокировать каналы.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, оппозиция не признала этого. После выборов в стране начались протесты, которые продолжались несколько месяцев.

В конце мая в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair была арестована россиянка София Сапега. Ее обвиняют в разжигании социальной розни (ст. 130 УК), а также подозревают в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. По версии СК, она была администратором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», где публиковали персональные данные силовиков.

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