Глава Ryanair рассказал о "значительном давлении" на пилота самолета для посадки в Минске

На пилота самолета Ryanair, на котором летел бывший главный редактор NEXTA Роман Протасевич, оказывали «значительное давление», чтобы он приземлился в Минске после получения сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Об этом сообщил гендиректор ирландской компании Ryanair Майкл О'Лири, пишет The Irish Times. По его словам, после приземления в Минске от пилотов потребовали на камеру сказать, что они добровольно направили самолет в столицу Беларуси.

15 июня О'Лири дал показания транспортному ведомству Великобритании. Он заявил, что экипаж рейса FR4978, летевшего из Афин в Вильнюс, получил «реальную угрозу» того, что на борту произойдет взрыв, если самолет войдет в воздушное пространство Литвы или попытается приземлиться в аэропорту Вильнюса.

По словам гендиректора Ryanair, капитан лайнера «неоднократно» просил минские власти предоставить открытую линию связи с центром управления операциями Ryanair в Варшаве, но ему ответили, что там не отвечают на телефонные звонки. Это заявление оказалось ложным, подчеркнул О'Лири.

Как правило, рейсы Ryanair, вынужденные экстренно приземлиться возле границы с Литвой, направляют в Польшу или другие Балтийские страны, рассказал О'Лири. По его словам, капитан FR4978 принял решение приземляться в Минске после «значительного давления». Кто оказал давление на пилота, он не уточнил.

Кроме того, после приземления самолета в минском аэропорту на борт «поднялось несколько неизвестных лиц» с видеокамерами, которые «неоднократно пытались заставить экипаж подтвердить на видео, что они добровольно направились в Минск», рассказал О'Лири.

23 мая самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за угрозы минирования, которая впоследствии не подтвердилась. На борту самолета находился бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, внесенный в Беларуси в список террористов, а также его девушка, россиянка София Сапега. Их обоих арестовали.

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