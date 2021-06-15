У шамана Габышева в психдиспансере ухудшилось здоровье

Шаману Габышеву, который находится на принудительном лечении уже 5 месяцев, не разрешают прогулки и пользоваться мобильником, рассказал координатор "Правозащиты Открытки".

У шамана Александра Габышева, который находится в Якутском психоневрологическом диспансере, ухудшилось здоровье. Об этом сообщает издание "МБХ медиа" во вторник, 15 июня, со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова. По его словам, на последнем судебном заседании Габышев рассказал о постоянном ощущении слабости, головокружениях и сонливости.

Габышеву, который находится в стационаре уже пять месяцев, не разрешают прогулки и пользоваться мобильным телефоном, рассказал Прянишников. При этом нет информации о проведении в отношении него врачебных комиссий, которые должны оценивать состояние пациента и решать о целесообразности дальнейшего пребывания в стационаре. В связи с этим защита готовит запрос в диспансер о ходе лечения, применяемых лекарственных средствах и перспективах нахождения Габышева в стационаре.

Попытки шамана Габышева дойти до Москвы

В марте 2019 года Александр Габышев отправился в пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить справедливость". В сентябре Габышева арестовали, Федеральная служба безопасности возбудила дело о публичных призывах к экстремизму, но обвинение не предъявили. Шамана поместили в психоневрологический диспансер, но позже выпустили.

В декабре 2019 года Габышев вновь отправился в Москву, но его задержали и обвинили в неповиновении полиции. Следственный комитет тогда начал проверку на предмет возбуждения уголовного дела. В середине июля 2020 года Габышева выписали из Якутского республиканского психиатрического диспансера, в котором он находился на принудительном лечении с середины мая.

В начале 2021 года Габышев объявил о новом "походе на Москву", но был задержан. Экспертиза признала мужчину невменяемым. Якутский городской суд удовлетворил иск местного психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации Габышева. В обоснование требований учреждение указало на то, что шаман "вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации".

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