Представитель Беларуси назвал фейком заявления литовской стороны о недобросовестной охране границы

Начальник первого главного управления Госпогранкомитета Андрей Филатов назвал фейком информацию о недобросовестной охране госграницы белорусскими пограничниками, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотелось бы пояснить видео, которое появилось в СМИ, с литовскими пограничниками, которые заявляют о якобы недобросовестной охране государственной границы белорусскими пограничниками. Якобы наши пограничники пытаются скрыть следы нарушителей границы. Хочу указать на то, что это чистой воды фейк. Неизвестны ни дата, ни время происходящего", - сказал Андрей Филатов.

"Органы пограничной службы выполняют все обязательства по международным договорам и принятым соглашениям с сопредельными государствами и охраняют границу профессионально", - подчеркнул представитель Госпогранкомитета.

Уже некоторое время Литва отмечает выросший поток нелегальных мигрантов с белорусской стороны, а в провозе нелегальных мигрантов могут участвовать и белорусские должностные лица, заявила на прошлой неделе министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"Мы слышали заявления А. Лукашенко о том, что наводнят нас нелегальными мигрантами и наркотиками, но эту тенденцию потока нелегальных мигрантов мы отмечаем уже некоторое время. Если сравнить цифры, то сейчас у нас 189, это в два раза больше, если сравнивать с прошлым годом", – сказала глава МВД 9 июня, на заседании Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы (КНБО).

Министр отметила, что выросший поток мигрантов является сознательной политикой режима против Литовского государства. "Это обуславливают и геополитические причины, из того, что мы видим, ясно, что белорусские должностные лица, возможно, сотрудничают и участвуют в организованном нелегальном потоке мигрантов", – сказала А. Билотайте.

Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустам Любаев на заседании продемонстрировал материалы, свидетельствующие о том, что белорусские должностные лица после перехода мигрантами границы ровняют песочный участок полосы безопасности, чтобы следы не были видны.

В конце мая Александр Лукашенко заявил, что осле международной реакции на принудительную посадку самолета в Минске, Беларусь не будет охранять границу от беженцев, Литва расценивает это как сознательные действия белорусского режима против Вильнюса.

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