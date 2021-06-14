Путин в интервью Эн-би-си говорил о Навальном, кибератаках и обмене заключенными с США

Американский телеканал Эн-би-си показал отрывки из интервью президента России Владимира Путина, которое он дал перед встречей с американским лидером Джо Байденом. В числе прочего Путин ответил на вопрос о том, может ли он гарантировать, что Алексей Навальный выйдет из колонии живым, и ответил на обвинения в том, что Россия ведет против США кибервойну.

Интервью Путина озвучено на английском языке, поэтому многие цитаты президента России приводятся в обратном переводе.

Журналист Эн-би-си Кир Симмонс спросил Путина о преследовании оппозиционеров в России, в том числе упомянул о признании экстремистскими организаций, связанных с Алексеем Навальным, и задал ему прямой вопрос: "Вы готовы гарантировать, что Навальный выйдет из тюрьмы живым?"

"Такие решения в нашей стране президент не принимает", - ответил Путин и добавил, что к Навальному относятся точно так же, как к другим заключенным. "К нему применяются те же меры, что и к остальным, - цитирует его слова ТАСС. - Ни в чем не хуже, чем по отношению к другим, кто находится в тюрьме".

Симмонс также спросил Путина, отдавал ли он распоряжение об организации покушения на Навального. "У нас нет такого обычая - кого-либо убивать", - передает ТАСС его ответ.

На слова ведущего, что "инакомыслие в России оказалось под запретом", Путин сказал: "Вы подаете это как инакомыслие и противодействие инакомыслию в России. Мы воспринимаем это совершенно по-другому".

Эн-би-си отмечает, что интервью Путина продолжалось полтора часа. Сейчас опубликованы только его небольшие фрагменты.

"Кибервойна против США"

Симмонс задал Путину вопрос о хакерских нападениях на американские объекты, в которых власти США подозревают российские спецслужбы, а также о вмешательстве Москвы в американские президентские выборы. "Господин президент, вы ведете кибервойну против Америки?" - спросил Путина журналист.

Путин назвал такие обвинения бездоказательными. "Это превращается в какой-то фарс - обвинения во вмешательстве в выборы, заявил Путин. - При этом ни одного раза, ни одного раза не удосужились предъявить какие-то доказательства. Просто голословные обвинения".

Журналисты Эн-би-си отмечают, что американские спецслужбы предъявляли вполне конкретные доказательства причастности российских спецслужб к нападениям на американские объекты и вмешательству в выборы.

Во время интервью Путина также спросили о возможности обмена заключенными между США и Россией, в частности, о судьбе американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, получивших в России длительные сроки заключения.

Президент ответил, что Россия готова рассматривать такой вариант, и добавил: "Я знаю, что есть осужденные граждане США, которые находятся в тюрьме. Но если сравнивать с числом россиян, которые находятся в американских тюрьмах, то эти цифры несопоставимы".

"Нечего на зеркало пенять"

Журналист Эн-би-си также попросил Путина ответить на обвинения Байдена в том, что Россия усиливает нестабильность в мире - и президент России заявил, что в этом виноваты как раз США. При этом Путин упомянул о действиях Вашингтона в Ливии, Афганистане и Ливии.

Возвращаясь к вопросу журналиста о преследовании инакомыслящих в России, Путин заявил, что США также приняли собственный закон об иностранных агентах. Он также упомянул аресты сотен подозреваемых в нападении на Капитолий и смерть одной из протестующих.

"У нас есть пословица - нечего на зеркало пенять, коли рожа крива, - сказал Путин. - Я не имею в виду вас лично. Но если нас кто-то в чем-то обвиняет, я могу в ответ на это сказать - а почему бы вам на себя не посмотреть. Вы в зеркале увидите себя, а не нас".

Ранее Эн-би-си опубликовала еще один фрагмент интервью, в котором Симмонс спрашивает Путина, "убийца ли он". Президент ушел от прямого ответа на этот вопрос, сказав, что привык к нападкам на себя со всех сторон.

Путин намерен встретиться с Байденом в Женеве в среду 16 июня. С предыдущим американским президентом российский лидер последний раз виделся в 2018 году.

В апреле Байден ввел против России новые санкции, назвав их ответом на кибератаки и попытки вмешательства в президентские выборы 2020 года. После этого Вашингтон и Москва объявили о высылке дипломатов.

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