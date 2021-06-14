Украина настаивает на вступлении в НАТО

Накануне саммита НАТО Украина усиливает дипломатическое давление на страны Запада с целью добиться вступления в альянс, пишет DW."Членство было обещано", — заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Накануне саммита НАТО, который пройдет 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе, высшие официальные лица Украины заявляют о требовании Киева включить страну в число членов военного блока. "Членство было обещано Украине в 2008 году. С тех пор НАТО не сделала ничего, чтобы реализовать это обещание", — заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Die Welt, опубликованном в воскресенье, 13 июня.

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При этом, по словам Кулебы, украинские власти отдают себе отчет в том, что путь в НАТО может потребовать времени, однако этот процесс необходимо как можно скорее запустить.

С похожим заявлением в итальянской газете La Repubblica выступил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Мы верим, что наши партнеры как можно скорее добьются консенсуса относительно нашего членства в НАТО. От них зависит будущее Украины. Как сказал наш президент, мы сейчас в опасности, и нам нужна помощь", — подчеркнул Ермак.

Сам Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что считает членство страны в НАТО единственной возможностью урегулировать военный конфликт в Донбассе. "Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить", — заявил Зеленский в апреле в ходе разговора с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

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