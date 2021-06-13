Страны G7 выделят бедным странам более 2 млрд доз вакцин против ковида

Вакцины против коронавируса будут распределены по каналам международного механизма Covax Как следует из проекта заключительного коммюнике саммита G7, страны ЕС профинансируют большую часть прививок.

Государства "большой семерки" (G7) выделят бедным странам более двух миллиардов доз вакцин против коронавируса, сообщило в воскресенье, 13 июня, агентство Reuters со ссылкой на копию проекта заключительного коммюнике саммита G7 в британском Корнуолле. Большая часть доз будет распределена по каналам международного механизма Covax. Основное финансирование обеспечат ведущие западные индустриальные страны, в особенности, Евросоюз.

В документе отмечается, что только с февраля получены обещания по финансированию или поставке одного миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В это число входят почти полмиллиарда доз, обещанных США на период 2021-2022 годов, и 100 млн доз, выделяемых Великобританией. В отличие от Евросоюза, США лишь сейчас разрешили экспорт антикоронавирусных вакцин.

Цифры варьируются, в частности, потому, что многие из уже профинансированных через Covax доз лишь теперь должны быть закуплены и поставлены. "Мы работаем с частным сектором, странами G20 и другими государствами, чтобы в ближайшие месяцы еще более увеличить эти цифры", - говорится в проекте заключительного коммюнике саммита G7. В самих странах "семерки" до конца года будет произведено на экспорт еще 700 млн доз вакцин. Половина из них предназначена для стран, не входящих в G7.

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